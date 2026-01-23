Космический "смайлик": над Украиной сегодня в небе будет интересное астрономическое явление

Луна, Сатурн и Нептун в созвездии Рыб будут выглядеть, как большой "смайлик" в небе. И увидеть его можно будет невооруженным глазом при отсутствии облаков.

23 января жители Земли смогут увидеть смайлик на небосклоне. Растущая Луна станет "улыбкой", а планеты Сатурн и Нептун станут "глазами", сообщает In the sky.

Космический "смайлик" можно будет увидеть над Украиной

Начинать наблюдения можно сразу после захода Солнца. Явление продлится недолго, поскольку объекты спрячутся за горизонт.

Смотреть надо будет на юго-запад, низко над линией горизонта.

Луна и Сатурн будут хорошо видны невооруженным глазом. Сатурн будет выглядеть как яркая желтая точка.

Чтобы увидеть "второй глаз" — Нептун, вам обязательно понадобится бинокль / телескоп / камера с зумом, поскольку эта планета будет слишком тусклой для человеческого глаза.

Но в любом случае, космический смайлик можно будет увидеть при отсутствии облачности.

