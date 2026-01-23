Космический "смайлик": над Украиной сегодня в небе будет интересное астрономическое явление
Луна, Сатурн и Нептун в созвездии Рыб будут выглядеть, как большой "смайлик" в небе. И увидеть его можно будет невооруженным глазом при отсутствии облаков.
23 января жители Земли смогут увидеть смайлик на небосклоне. Растущая Луна станет "улыбкой", а планеты Сатурн и Нептун станут "глазами", сообщает In the sky.
Начинать наблюдения можно сразу после захода Солнца. Явление продлится недолго, поскольку объекты спрячутся за горизонт.
Смотреть надо будет на юго-запад, низко над линией горизонта.
Луна и Сатурн будут хорошо видны невооруженным глазом. Сатурн будет выглядеть как яркая желтая точка.
Чтобы увидеть "второй глаз" — Нептун, вам обязательно понадобится бинокль / телескоп / камера с зумом, поскольку эта планета будет слишком тусклой для человеческого глаза.
Но в любом случае, космический смайлик можно будет увидеть при отсутствии облачности.
