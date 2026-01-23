Космічний "смайлик": над Україною сьогодні в небі буде цікаве астрономічне явище

Місяць, Сатурн та Нептун у сузір'ї Риб будуть виглядати, як великий "смайлік" у небі. І побачити його можна буде неозброєним оком за відсутності хмар.

23 січня мешканці Землі зможуть побачити смайлик на небосхилі. Зростаючий Місяць стане "посмішкою, а планети Сатурн і Нептун стануть "очима", повідомляє In the sky.

Космічний "смайлік" можна буде побачити над Україною

Починати спостереження можні одразу після заходу Сонця. Явище триватиме недовго, оскільки об'єкти сховаються за горизонт.

Дивитись треба буде на південний захід, низько над лінією обрію.

Місяць та Сатурн буде добре видно неозброєним оком. Сатурн виглядатиме як яскрава жовта точка.

Щоб побачити "друге око" — Нептун, вам обов'язково знадобиться бінокль / телескоп / камера з зумом, оскільки ця планета буде занадто тьмяною для людського ока.

Але в будь якому разі, космічний смайлік можна буде побачити за відсутності хмарності.

