Нечто заставляет Африку распадаться на части быстрее: что ускорило процесс разделения континента

Новые исследования показывают, что ухудшение земного климата стало причиной того, что Восточная Африка сегодня распадается значительно быстрее.

Последние 5000 лет Восточная Африка неумолимо пересыхала из-за ухудшения земного климата. Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что это изменение может значительно ускорять распад континента, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам старшего автора исследования, геофизика Колумбийского университета, профессора Кристофера Шольца, результаты их с коллегами новой работы указывают на то, что разломы в Восточноафриканской рифтовой зоне ускорились после снижения уровня крупных озер.

Відео дня

Обычно считается, что горы растут и это меняет местный или региональный климат. Однако результаты указывают на то, что процесс может работать и в обратном направлении — новые данные, по сути, подчеркивают двустороннюю связь между климатом и тектоникой плит.

Команда проводила исследования на озере Туркана в Кении, длина которого составляет 250 километров, ширина — 30 километров, а глубина местами достигает 120 метров. С другой стороны, известно, что чуть более 5000 лет назад глубина озера была на 150 метров больше.

Глубина озера была максимальной во время Африканского периода, когда большая часть Африки была более влажной, чем сегодня. В Восточной Африке этот период продолжался примерно с 9600 до 5300 лет назад, а в последние 5300 лет преобладали более засушливые условия. В ходе исследования ученые изучили донные исследования, что позволило определить древние уровни воды и потоки наносов в озеро Туркана. Ученые также обнаружили множество небольших разломов и следы древних землетрясений в отложениях.

Известно, что тектоническая плита, лежащая в основе африканского континента, расходится в восточной части континента и, как прогнозируют ученые, однажды может расколоться на две плиты с океаном между ними. Отметим, что глубокие, узкие озера в этом регионе — включая озеро Туркана и близлежащие водоемы, такие как озеро Малави в Танзании и Мозамбике — являются результатом этого процесса, который постепенно создает в регионе глубокую долину.

В ходе нового исследования ученые хотели выяснить, влияют ли изменения в самих озерах на этот процесс рифтинга. Команда обнаружила, что после окончания Африканского влажного периода разломы в озере Туркана начали двигаться быстрее, в среднем на 0,17 миллиметра дополнительного движения в год. В целом, Африка раскалывается со скоростью 6,35 миллиметра в год.

Ученые использовали компьютерное моделирование и выяснили, что это ускорение сейсмической активности, вероятно, имеет две причины:

первая — при меньшем давлении воды на земную кору разломы имеют большую свободу движения;

вторая — на острове в южной части озера Туркана находится вулкан с активной магматической камерой.

Удаление воды в период Африканского влажного периода приводит к декомпрессии мантии под этим вулканом, что вызывает более интенсивное плавление. Этот расплав, в свою очередь, перемещается в магматическую камеру вулкана, раздувая ее и вызывая усиление тектонической активности на близлежащих линиях разломов.

По словам Шольца, они с коллегами наблюдают усиление разломов в этом районе в сравнении с тем, что было 8000 лет назад. Ученые также работают над проектом на озере Малава, изучая изменения уровня воды за последние 1,4 миллиона лет, надеясь лучше понять, как климат влияет на разделение континентов.

Напомним, после 155 млн лет ученые наконец обнаружили "затерянный" континент.

Ранее Фокус когда под водой образовались ворота, давшие жизнь Атлантическому океану.