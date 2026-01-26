Щось змушує Африку розпадатися на частини швидше: що прискорило процес поділу континенту

Нові дослідження показують, що погіршення земного клімату стало причиною того, що Східна Африка сьогодні розпадається значно швидше.

Останні 5000 років Східна Африка невблаганно пересихала через погіршення земного клімату. Тепер у новому дослідженні вчені виявили, що ця зміна може значно прискорювати розпад континенту, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами старшого автора дослідження, геофізика Колумбійського університету, професора Крістофера Шольца, результати їхньої з колегами нової роботи вказують на те, що розломи в Східноафриканській рифтовій зоні прискорилися після зниження рівня великих озер.

Зазвичай вважається, що гори ростуть і це змінює місцевий або регіональний клімат. Однак результати вказують на те, що процес може працювати й у зворотному напрямку — нові дані, по суті, підкреслюють двосторонній зв'язок між кліматом і тектонікою плит.

Відео дня

Команда проводила дослідження на озері Туркана в Кенії, довжина якого становить 250 кілометрів, ширина — 30 кілометрів, а глибина місцями сягає 120 метрів. З іншого боку, відомо, що трохи понад 5000 років тому глибина озера була на 150 метрів більшою.

Глибина озера була максимальною під час Африканського періоду, коли більша частина Африки була більш вологою, ніж сьогодні. У Східній Африці цей період тривав приблизно з 9600 до 5300 років тому, а в останні 5300 років переважали більш посушливі умови. Під час дослідження вчені вивчили донні дослідження, що дало змогу визначити стародавні рівні води та потоки наносів в озеро Туркана. Вчені також виявили безліч невеликих розломів і сліди стародавніх землетрусів у відкладеннях.

Відомо, що тектонічна плита, яка лежить в основі африканського континенту, розходиться в східній частині континенту і, як прогнозують учені, одного разу може розколотися на дві плити з океаном між ними. Зазначимо, що глибокі, вузькі озера в цьому регіоні — включно з озером Туркана і прилеглими водоймами, такими як озеро Малаві в Танзанії та Мозамбіку — є результатом цього процесу, який поступово створює в регіоні глибоку долину.

Під час нового дослідження вчені хотіли з'ясувати, чи впливають зміни в самих озерах на цей процес рифтингу. Команда виявила, що після закінчення Африканського вологого періоду розломи в озері Туркана почали рухатися швидше, у середньому на 0,17 міліметра додаткового руху на рік. Загалом, Африка розколюється зі швидкістю 6,35 міліметра на рік.

Вчені використовували комп'ютерне моделювання і з'ясували, що це прискорення сейсмічної активності, ймовірно, має дві причини:

перша — за меншого тиску води на земну кору розломи мають більшу свободу руху;

друга — на острові в південній частині озера Туркана знаходиться вулкан з активною магматичною камерою.

Видалення води в період Африканського вологого періоду призводить до декомпресії мантії під цим вулканом, що спричиняє більш інтенсивне плавлення. Цей розплав, своєю чергою, переміщається в магматичну камеру вулкана, роздмухуючи її та спричиняючи посилення тектонічної активності на прилеглих лініях розломів.

За словами Шольца, вони з колегами спостерігають посилення розломів у цьому районі порівняно з тим, що було 8000 років тому. Вчені також працюють над проєктом на озері Малава, вивчаючи зміни рівня води за останні 1,4 мільйона років, сподіваючись краще зрозуміти, як клімат впливає на поділ континентів.

Нагадаємо, після 155 млн років учені нарешті виявили "загублений" континент.

Раніше Фокус коли під водою утворилися ворота, що дали життя Атлантичному океану.