В океане таинственно исчезли все черви-зомби: за 10 лет не обнаружили ни одного (видео)

Исследователи встревожены странным исчезновением всех "червей-зомби" в океане — ранее личинки этого вида свободно плавали в водах в ожидании костей, но за последние 10 лет ученые так и не смогли найти хоть одного.

Туши китов, опустившиеся на дно океана, представляют собой островки питательных веществ в условиях скудного морского дна — с помощью поедающих кости червей-зомби они могут поддерживать целую экосистему в течение десятилетий. Однако теперь ученые сделали тревожное открытие: похоже, что все черви-зомби буквально испарились, пишет Science Alert.

В последние годы ученые заметили, что черви-зомби (род Osedax) исчезли у побережья Британской Колумбии, на глубине почти 900 метров в Тихом океане — так и не смогли обнаружить хоть одного.

В обычных условиях личинки червей свободно плавают в толще воды, ожидая пока появится возможность осесть на свежей туше кита, опустившейся на дно, или других костях. Когда это происходит, они быстро созревают до взрослых червей и выделяют кислоту из своих "корней", что позволяет им прогрызать твердую оболочку костей.

Известно, что в теле каждого червя-зомби живет колония симбиотических бактерий, что позволяет им переваривать несъедобные жиры и белки из костей — особенно коллаген. Этот медленный, но активный процесс питания открывает доступ к питательным веществам для других глубоководных существ, увеличивая разнообразие и сложность экосистемы, процветающей за счет падения кита. Эти микросреды обитания, формируясь, создают "ступеньки" для распространения видов на сотни километров по океану.

Теперь ученые встревожены: когда исследователи поместили кости горбатых китов на глубоководное дно у побережья Британской Колумбии, за 10 лет мониторинга им так и не удалось обнаружить ни единого зомби-червя на камерах.

По словам ведущего автора исследования, бентосного эколога Фабио Де Лео из Университета Виктории, отсутствие червей может объясняться недостатком кислорода в океане. Отметим, что кости китов были обнаружены учеными в каньоне Баркли, который имеет естественный низкий уровень кислорода. Однако участки глубоководной зоны с такими удушающими условиями, известные как "мертвые зоны", расширяются по всему миру в результате климатического кризиса.

Ученые опасаются, что сокращение количества червей-зомби повлечет за собой неминуемое сокращение других видов, так как создаваемые ими "островные" местообитания могут стать невероятно редкими. Ожидается, что количество червей может сократиться по всему Тихому океану, а возможно и более широко.

Предыдущие исследования указывают на то, что расширение зон минимального содержания кислорода, вероятно, является следствием потепления климата и в будущем повлияет на целые экосистемы, образованные китообразными и древесными остатками вдоль северо-восточной части Тихого океана.

