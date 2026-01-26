В океані таємниче зникли всі черв'яки-зомбі: за 10 років не виявили жодного (відео)

Дослідники стривожені дивним зникненням усіх "черв'яків-зомбі" в океані — раніше личинки цього виду вільно плавали у водах, очікуючи на кістки, але за останні 10 років учені так і не змогли знайти бодай одного.

Туші китів, що опустилися на дно океану, являють собою острівці поживних речовин в умовах убогого морського дна — за допомогою черв'яків-зомбі, які поїдають кістки, вони можуть підтримувати цілу екосистему протягом десятиліть. Однак тепер учені зробили тривожне відкриття: схоже, що всі черв'яки-зомбі буквально випарувалися, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останніми роками вчені помітили, що черв'яки-зомбі (рід Osedax) зникли біля узбережжя Британської Колумбії, на глибині майже 900 метрів у Тихому океані — так і не змогли виявити хоч одного.

Відео дня

У звичайних умовах личинки черв'яків вільно плавають у товщі води, чекаючи, поки з'явиться можливість осісти на свіжій туші кита, що опустилася на дно, або інших кістках. Коли це відбувається, вони швидко дозрівають до дорослих черв'яків і виділяють кислоту зі свого "коріння", що дозволяє їм прогризати тверду оболонку кісток.

Відомо, що в тілі кожного черв'яка-зомбі живе колонія симбіотичних бактерій, що дає їм змогу перетравлювати неїстівні жири та білки з кісток — особливо колаген. Цей повільний, але активний процес харчування відкриває доступ до поживних речовин для інших глибоководних істот, збільшуючи різноманітність і складність екосистеми, що процвітає внаслідок падіння кита. Ці мікросередовища проживання, формуючись, створюють "сходинки" для поширення видів на сотні кілометрів океаном.

Тепер учені стривожені: коли дослідники помістили кістки горбатих китів на глибоководне дно біля узбережжя Британської Колумбії, за 10 років моніторингу їм так і не вдалося виявити жодного зомбі-хробака на камерах.

За словами провідного автора дослідження, бентосного еколога Фабіо Де Лео з Університету Вікторії, відсутність черв'яків може пояснюватися нестачею кисню в океані. Зазначимо, що кістки китів були виявлені вченими в каньйоні Барклі, який має природний низький рівень кисню. Однак ділянки глибоководної зони з такими задушливими умовами, відомі як "мертві зони", розширюються по всьому світу внаслідок кліматичної кризи.

Вчені побоюються, що скорочення кількості черв'яків-зомбі потягне за собою неминуче скорочення інших видів, оскільки створювані ними "острівні" місця існування можуть стати неймовірно рідкісними. Очікується, що кількість черв'яків може скоротитися в усьому Тихому океані, а можливо, і ширше.

Попередні дослідження вказують на те, що розширення зон мінімального вмісту кисню, імовірно, є наслідком потепління клімату і в майбутньому вплине на цілі екосистеми, утворені китоподібними й деревними рештками вздовж північно-східної частини Тихого океану.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший гігант океану став вечерею для сотень тварин: такий бенкет уперше спостерігали на власні очі.

Раніше Фокус писав про те, що погані новини про зомбі-хробаків: вчені поділилися невтішним прогнозом.