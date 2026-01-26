На Земле есть существо, способное уменьшать свой мозг, а затем восстанавливать его: о ком речь

Исследователи обнаружили, что готовясь к зиме, землеройки способны на треть уменьшать свой мозг, а затем восстанавливать его прежние размеры с приходом весны. Это может быть полезно и для людей.

В рамках подготовки к зиме обыкновенные землеройки (Sorex araneus) уменьшают свой мозг на 30%, сохраняя таким образом драгоценную энергию. С наступлением весны, животные чудесным образом "восстанавливают" прежние размеры мозга, причем нейроны остаются полностью неповрежденными, пишет Science Alert.

В новом исследовании американские ученые из Университета Стоуни-Брук проследили эволюционное происхождение этой редкой адаптации и гены, которые, как считается, ответственны за этот процесс. Считается, что эти данные могут положить начало новым подходам к пониманию и лечению дегенерации человеческого мозга.

Отметим, что эта адаптация землероек известна как феномен Дехнеля и была названа в честь польского зоолога Августа Дехнеля, который первым заметил и описал ее у землероек. Фактически, феномен Дехнеля представляет собой способ справиться с сезонным дефицитом энергии и крайне редко встречается в природе. Однако землеройки не единственные, среди других видов:

европейские кроты (Talpa europaea);

обыкновенные ласки (Mustela nivalis);

горностаи (Mustela erminea).

Все эти млекопитающие способны уменьшать размер собственного мозга в зависимости от времени года. Они также обладают быстрым метаболизмом и не впадают в спячку, что объясняет, почему они принимают такие радикальные меры для снижения потребности в энергии при нехватке пищи.

В новом исследовании под руководством эколога Уильяма Томаса ученые сосредоточились на картировании всего генома обыкновенной землеройки, а затем сравнили его с геномами других млекопитающих, демонстрирующих феномен Дехнеля. Результаты объединили с данными предыдущих исследований — это помогло обнаружить, что гены, связанные с образованием клеток мозга, были активированы у нескольких видов, демонстрирующих феномен Дехнеля.

Например, у землероек наблюдалась повышенная экспрессия гена VEGFA, связанного с проницаемостью гематоэнцефалического барьера. Геном животного также был обогащен генами, связанными с восстановлением ДНК и долголетием. Гены, регулирующие водную функцию, также были активны, что подтверждает теории о том, что землеройки сокращают свой мозг за счет потери воды, а не количества клеток.

