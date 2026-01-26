На Землі є істота, здатна зменшувати свій мозок, а потім відновлювати його: про кого йдеться

Дослідники виявили, що готуючись до зими, землерийки здатні на третину зменшувати свій мозок, а потім відновлювати його колишні розміри з приходом весни. Це може бути корисно і для людей.

У рамках підготовки до зими звичайні землерийки (Sorex araneus) зменшують свій мозок на 30%, зберігаючи таким чином дорогоцінну енергію. З настанням весни, тварини дивним чином "відновлюють" колишні розміри мозку, причому нейрони залишаються повністю неушкодженими, пише Science Alert.

У новому дослідженні американські вчені з Університету Стоуні-Брук простежили еволюційне походження цієї рідкісної адаптації та гени, які, як вважається, відповідальні за цей процес. Вважається, що ці дані можуть покласти початок новим підходам до розуміння і лікування дегенерації людського мозку.

Зазначимо, що ця адаптація землерийок відома як феномен Дехнеля і була названа на честь польського зоолога Августа Дехнеля, який першим помітив і описав її у землерийок. Фактично, феномен Дехнеля являє собою спосіб впоратися із сезонним дефіцитом енергії й вкрай рідко зустрічається в природі. Однак землерийки не єдині, серед інших видів:

європейські кроти (Talpa europaea);

звичайні ласки (Mustela nivalis);

горностаї (Mustela erminea).

Усі ці ссавці здатні зменшувати розмір власного мозку залежно від пори року. Вони також мають швидкий метаболізм і не впадають у сплячку, що пояснює, чому вони вживають таких радикальних заходів для зниження потреби в енергії за нестачі їжі.

У новому дослідженні під керівництвом еколога Вільяма Томаса вчені зосередилися на картуванні всього геному звичайної землерийки, а потім порівняли його з геномами інших ссавців, що демонструють феномен Дехнеля. Результати об'єднали з даними попередніх досліджень — це допомогло виявити, що гени, пов'язані з утворенням клітин мозку, були активовані в кількох видів, які демонструють феномен Дехнеля.

Наприклад, у землерийок спостерігалася підвищена експресія гена VEGFA, пов'язаного з проникністю гематоенцефалічного бар'єра. Геном тварини також був збагачений генами, пов'язаними з відновленням ДНК і довголіттям. Гени, що регулюють водну функцію, також були активні, що підтверджує теорії про те, що землерийки скорочують свій мозок шляхом втрати води, а не кількості клітин.

