Самый неразборчивый хищник на Земле живет в вашем доме: ему под силу съесть кенгуру

Новое исследование показывает, что кошки, как домашние, так и дикие, вовсе не так разборчивы в еде как может показаться на первый взгляд. На самом деле они являются одними из самых универсальных хищников.

Домашние кошки известны свой привередливостью в еде, однако научные исследования говорят об обратном. Ученые выяснили, что домашние и дикие кошки не так уж привередливы и разборчивы в еде и на самом деле являются одними из самых универсальных и неразборчивых хищников на Земле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, исследование 2023 года, проведенное учеными из Обернского университета показало, что свободноживущие кошки потребляют не менее 2084 различных видов животных. Эта цифра делает их рацион одним из самых разнообразных среди всех хищников на планете.

Відео дня

По словам авторов исследования, рацион кошек включает:

около 9% известных видов птиц;

6% известных млекопитающих;

4% известных рептилий;

огромное количество насекомых и амфибий.

Результаты исследования проливают свет на хищнические привычки одного из самых успешных и широко распространенных инвазивных хищников в мире. Авторы также отмечают, что их работа, вероятно, является наиболее полным глобальным анализом рациона кошек на сегодня, а возможно и самым масштабным для любого вида в мире.

Ученые обнаружили, что кошки — хищники, не различающие добычу. Простыми словами, они едят почти все, что способны поймать на любой стадии жизни или могут добыть в качестве падали.

В ходе исследования ученые изучили более 500 предыдущих работ коллег, подробно описывающих рацион кошек. Среди самых крупных животных, которых, как они обнаружили, ели кошки, были эму, зеленая морская черепаха и домашняя корова. Аналогичным впечатляющим достижением ученые ранее наблюдали, как одна кошка поглотила целое тело кенгуру.

Результаты весьма интересны для любителей кошек, но являются не слишком хорошей новостью для сохранения других видов. Исследование показало, что до 347 (16,65%) видов, на которые охотятся кошки, находятся под угрозой исчезновения. Более того, в островных экосистемах этот показатель значительно выше. Например, в Новой Зеландии исследования 1970-х годов показали, что одичавшие домашние кошки были причастны к вымиранию по меньшей мере шести эндемичных видов птиц и более 70 локализованных подвидов.

Еще одно исследование рациона кошек показало, что домашние кошки убивают от 160 до 270 миллионов животных ежегодно, и это только в Великобритании. В Австралии кошки ежегодно становятся причиной гибели до 650 миллионов рептилий.

Напомним, ранее мы писали о том, что спустя 60 лет ученым наконец-то удалось разгадать тайну рыжих котов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, умеют ли кошки дружить.