Найнерозбірливіший хижак на Землі живе у вашому домі: йому під силу з'їсти кенгуру

Нове дослідження показує, що кішки, як домашні, так і дикі, зовсім не такі перебірливі в їжі, як може здатися, на перший погляд. Насправді вони є одними з найбільш універсальних хижаків.

Домашні кішки відомі своєю вибагливістю в їжі, проте наукові дослідження свідчать про зворотне. Вчені з'ясували, що домашні та дикі кішки не такі вже й вибагливі та перебірливі в їжі та насправді є одними з найбільш універсальних і нерозбірливих хижаків на Землі, пише IFLScience.

Наприклад, дослідження 2023 року, проведене вченими з Обернського університету, показало, що кішки, які вільно живуть, споживають щонайменше 2084 різні види тварин. Ця цифра робить їхній раціон одним із найрізноманітніших серед усіх хижаків на планеті.

За словами авторів дослідження, раціон кішок включає:

близько 9% відомих видів птахів;

6% відомих ссавців;

4% відомих рептилій;

величезна кількість комах і амфібій.

Результати дослідження проливають світло на хижацькі звички одного з найуспішніших і найпоширеніших інвазивних хижаків у світі. Автори також зазначають, що їхня робота, ймовірно, є найповнішим глобальним аналізом раціону кішок на сьогодні, а можливо, і наймасштабнішим для будь-якого виду у світі.

Вчені виявили, що кішки — хижаки, які не розрізняють здобич. Простими словами, вони їдять майже все, що здатні зловити на будь-якій стадії життя або можуть добути як падалицю.

Під час дослідження вчені вивчили понад 500 попередніх робіт колег, які детально описують раціон кішок. Серед найбільших тварин, яких, як вони виявили, їли кішки, були ему, зелена морська черепаха і домашня корова. Ба більше, вчені раніше спостерігали, як одна кішка поглинула ціле тіло кенгуру.

Результати вельми цікаві для любителів кішок, але є не надто гарною новиною для збереження інших видів. Дослідження показало, що до 347 (16,65%) видів, на які полюють кішки, перебувають під загрозою зникнення. Ба більше, в острівних екосистемах цей показник значно вищий. Наприклад, у Новій Зеландії дослідження 1970-х років засвідчили, що здичавілі домашні кішки були причетні до вимирання щонайменше шести ендемічних видів птахів і понад 70 локалізованих підвидів.

Ще одне дослідження раціону кішок показало, що домашні кішки вбивають від 160 до 270 мільйонів тварин щорічно, і це тільки у Великій Британії. В Австралії кішки щороку стають причиною загибелі до 650 мільйонів рептилій.

