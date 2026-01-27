Пустая трата времени: почему на самом деле люди не замечают собственный нос

Несмотря на то, что нос находится непосредственно перед нами, большую часть времени мы попросту не замечаем его. По словам ученых, у этого феномена есть простое объяснение.

Если закрыть один глаз и сфокусировать взгляд прямо перед собой, не двигая глазами, можно заметить размытое пятно в периферийном зрении — свой нос. Фактически мы видим его каждую минуту бодрствования, однако редко замечаем. Так почему же большую часть времени мы не видим собственные носы, хотя они буквально находятся перед нами? По словам ученых, на то есть веская причина, пишет Live Science.

По словам специалиста по зрению и содиректора нейробиологической программы в Университете Невады в Рино Майкла Вебстера, на самом деле мы видим свой нос, но большую часть времени не замечаем его. Главная причина, по которой это происходит, заключается в том, что мы видим мир не таким, какой он есть, а как модель, построенную нашим мозгом, чтобы помочь нам выжить.

Зрение — это, по сути, предсказание того, каким вы представляете себе мир. По словам Вебстера, обычно мы не замечаем свой нос попросту потому, что уже знаем о нем и просто не хотим беспокоиться об этом. С точки зрения выживания это имеет смысл: постоянная обработка неизменных особенностей, таких как нос, была бы пустой тратой ограниченных умственных ресурсов, когда вам нужно обнаруживать угрозы, находить пищу или ориентироваться в окружающей среде. В результате наш мозг отключает разную информацию о нашем собственном теле, чтобы помочь нам лучше воспринимать окружающий мир.

Отличным примером являются кровеносные сосуды в наших глазах. Фоторецепторы, которые собирают свет из внешнего мира, расположены в задней части глаза, за переплетением кровеносных сосудов. Простыми словами, мы должны были бы их видеть. Однако наш мозг нейтрализует их. Впрочем, по словам Вебстера, есть способы сделать так, чтобы кровеносные сосуды стали видимыми: во время осмотра у окулиста можно заметить темные закорючки в поле зрения, когда окулист свет фонариком в наши глаза — эти тени, отбрасываемые кровеносными сосудами глаза.

Простыми словами, наш мозг не просто нейтрализует ненужную информацию — порой он фактически создает ее с нуля. Например, слепое пятно — пустая область в поле зрения, соответствующая выходу зрительного нерва. Наше слепое пятно имеет ширину около 5 градусов, что более чем в два раза превышает размер полной луны в небе. И все же, мы, как правило, не замечаем этот пробел в нашем поле зрения.

По словам Вебстера, вместо того, чтобы видеть пустоты, наш мозг заполняет пробелы, получая подсказки из того, что находится вокруг слепой зоны. Такая же ситуация и с носом. Исследователи также отмечают, что человеческое зрение на самом деле больше похоже не на камеру, записывающую то, что происходит, а на художника, создающего модель мира.

