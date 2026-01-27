Марна трата часу: чому насправді люди не помічають власний ніс

Попри те, що ніс розташований безпосередньо перед нами, більшу частину часу ми просто не помічаємо його. За словами вчених, у цього феномена є просте пояснення.

Якщо закрити одне око і сфокусувати погляд прямо перед собою, не рухаючи очима, можна помітити розмиту пляму в периферійному зорі — свій ніс. Фактично ми бачимо його щохвилини неспання, проте рідко помічаємо. То чому ж більшу частину часу ми не бачимо власні носи, хоча вони буквально знаходяться перед нами? За словами вчених, на те є вагома причина, пише Live Science.

За словами фахівця із зору та співдиректора нейробіологічної програми в Університеті Невади в Ріно Майкла Вебстера, насправді ми бачимо свій ніс, але більшу частину часу не помічаємо його. Головна причина, з якої це відбувається, полягає в тому, що ми бачимо світ не таким, яким він є, а як модель, побудовану нашим мозком, щоб допомогти нам вижити.

Зір — це, по суті, передбачення того, яким ви уявляєте собі світ. За словами Вебстера, зазвичай ми не помічаємо свій ніс просто тому, що вже знаємо про нього і просто не хочемо турбуватися про це. З погляду виживання це має сенс: постійне опрацювання незмінних особливостей, як-от ніс, було б марною тратою обмежених розумових ресурсів, коли вам потрібно виявляти загрози, знаходити їжу або орієнтуватися в навколишньому середовищі. У результаті наш мозок відключає різну інформацію про наше власне тіло, щоб допомогти нам краще сприймати навколишній світ.

Чудовим прикладом є кровоносні судини в наших очах. Фоторецептори, які збирають світло із зовнішнього світу, розташовані в задній частині ока, за переплетенням кровоносних судин. Простими словами, ми мали б їх бачити. Однак наш мозок нейтралізує їх. Утім, за словами Вебстера, є способи зробити так, щоб кровоносні судини стали видимими: під час огляду в окуліста можна помітити темні закарлючки в полі зору, коли окуліст світить ліхтариком у наші очі, — це тіні, які відкидаються кровоносними судинами ока.

Простими словами, наш мозок не просто нейтралізує непотрібну інформацію — часом він фактично створює її з нуля. Наприклад, сліпа пляма — порожня область у полі зору, що відповідає виходу зорового нерва. Наша сліпа пляма має ширину близько 5 градусів, що більш ніж удвічі перевищує розмір повного місяця в небі. І все ж, ми, як правило, не помічаємо цю прогалину в нашому полі зору.

За словами Вебстера, замість того, щоб бачити порожнечі, наш мозок заповнює прогалини, отримуючи підказки з того, що знаходиться навколо сліпої зони. Така ж ситуація і з носом. Дослідники також зазначають, що людський зір насправді більше схожий не на камеру, яка записує те, що відбувається, а на художника, який створює модель світу.

