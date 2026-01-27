Такое случается раз на десятилетия: природа готовит особый сюрприз в Долине Смерти (видео)

Исследователи считают, что 2026 год станет особенным для Долины Смерти — ожидается, что в этом году здесь произойдет суперцветение, которое происходит лишь раз в десятилетие.

Для места, названного Долиной Смерти, эта раскаленная часть Калифорнии оказалась удивительно богатой жизнь. Это становится особенно очевидно во время редких событий суперцветения, случающихся лишь раз на десятилетие, когда огромное и ослепительно красочное множество полевых цветов покрывает пустынную равнину, пишет IFLScience.

Ученые называют это событие суперцветением и не просто так — в среднем они случаются лишь раз на десятилетие. Например, по данным Национальной парковой службы (NPS) в Долине Смерти, последние три суперцветения в этом районе были зафик сированы в 1998, 2005 и 2016 годах. Теперь ученые считают, что следующее событие может произойти уже в нынешнем году.

Впрочем, природа не всегда подчиняется статистике — климатические условия для возникновения суперцветения должны быть, по словам ученых, идеальными. Исследования показывают, что для возникновения суперцветения требуется сочетание сразу трех факторов:

осадки — их должно быть достаточно и они должны быть равномерно распределены в течение сезонов, предшествующих лету;

ветер — нежелательно, чтобы он был слишком сильным или особенно сухим, так как это может вызвать взбалтывание, которое лишит нежные молодые растения воды;

тепло, которого, к счастью, достаточно в Долине Смерти.

По данным экспертов Национальной парковой службы, сочетание этих трех факторов может показаться слишком сложным, однако данные указывают на то, что в этом году обстоятельства могут сложиться лучшим образом.

Ученые заявили, что ожидают обильного цветения в Долине Смерти: побеги уже были замечены во многих районах парка, включая овраги и склоны холмов. Цветы на низких высотах, вероятно, зацветут в феврале-марте, а на более высоких – в апреле-июне

К слову, Долина Смерти – не единственное засушливое место, которое время от времени вспыхивает яркими красками. В прошлом году чилийская пустыня Атакама — самая засушливая жаркая пустыня на планете — превратилась в море ярких полевых цветов.

