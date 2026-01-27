Таке трапляється раз на десятиліття: природа готує особливий сюрприз у Долині Смерті (відео)

Дослідники вважають, що 2026 рік стане особливим для Долини Смерті — очікується, що цьогоріч тут відбудеться суперцвітіння, яке відбувається лише раз на десятиліття.

Для місця, названого Долиною Смерті, ця розпечена частина Каліфорнії виявилася напрочуд багатою на життя. Це стає особливо очевидно під час рідкісних подій суперцвітіння, що трапляються лише раз на десятиліття, коли величезна і сліпуче барвиста безліч польових квітів покриває пустельну рівнину, пише IFLScience.

Учені називають цю подію суперцвітінням і не просто так — у середньому вони трапляються лише раз на десятиліття. Наприклад, за даними Національної паркової служби (NPS) у Долині Смерті, останні три суперцвітіння в цьому районі були зафіксовані в 1998, 2005 і 2016 роках. Тепер учені вважають, що наступна подія може статися вже цього року.

Утім, природа не завжди підпорядковується статистиці — кліматичні умови для виникнення суперцвітіння мають бути, за словами вчених, ідеальними. Дослідження показують, що для виникнення суперцвітіння потрібне поєднання одразу трьох чинників:

опади — їх має бути достатньо і вони мають бути рівномірно розподілені протягом сезонів, що передують літу;

вітер — небажано, щоб він був надто сильним або особливо сухим, бо це може спричинити збовтування, яке позбавить ніжні молоді рослини води;

тепло, якого, на щастя, достатньо в Долині Смерті.

За даними експертів Національної паркової служби, поєднання цих трьох чинників може здатися надто складним, проте дані вказують на те, що цього року обставини можуть скластися якнайкраще.

Вчені заявили, що очікують рясного цвітіння в Долині Смерті: пагони вже були помічені в багатьох районах парку, включно з ярами й схилами пагорбів. Квіти на низьких висотах, імовірно, зацвітуть у лютому-березні, а на вищих — у квітні-червні

До слова, Долина Смерті — не єдине посушливе місце, яке час від часу спалахує яскравими барвами. Минулого року чилійська пустеля Атакама — найпосушливіша спекотна пустеля на планеті — перетворилася на море яскравих польових квітів.

