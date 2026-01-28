Дракула мог бы здесь жить: назван самый жуткий лес в мире, и он находится в Трансильвании (видео)

В мире множество жутких мест, пропитанных фольклором, историей и психологическими интригами — одним из них считается лес Хойя-Бачу в Трансильвании.

Лес Хойя-Бачу расположен недалеко от румынского города Клуж-Напока в Трансильвании. Он известен густым туманом, свисающими ветвями деревьев и средневековыми замками, расположенными на склонах. Взглянув на все это, не сложно догадаться, почему Брэм Стокер выбрал именно этот лес в качестве места, где разворачиваются события его культового шедевра готического ужаса — романа "Дракула", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, лес Хойя-Бачу — место, где особенно ярко проявляется театральная жутковатость Трансильвании. Местные жители уверяют, что с этим лесом веками связаны странные вещи. Например, одна из легенд гласит, что он получил свое название в честь пастуха, который много столетий тому исчез в нем вместе со стадом из 200 овец — больше их не видели.

Відео дня

Лес получил международную известность в конце 1960-х годов, когда военный техник Эмиль Барнеа заявил, что сделал фотографии аномальных сгустков, парящих над деревьями и внутри их ветвей — многие приняли это за НЛО. Впрочем, эксперты отмечают, что эти фото не слишком убедительны.

Но даже сегодня зловещий туман продолжает привлекать любителей потустороннего и жуткого: до сих пор поступают сообщения о паранормальных явлениях и сверхъестественных событиях. За последние несколько десятилетий лес Хойя-Бачу превратился в рассадник "темного туризма", привлекая посетителей со всего мира обещаниями вампиров, НЛО, призраков и других необъяснимых явлений.

Однако далеко не все, кому посчастливилось оказаться в этом лесу, остались довольны. Некоторые туристы сообщают о тошноте, повышенной тревожности, ощущении слежки и необъяснимых сбоях в работе электронных устройств. Кроме того, по словам местного гида Мариуса Лазина, трансильванский лес окутан историями о пропавших без вести людях. Они встречаются так часто, что это место прозвали Бермудским треугольником Трансильвании.

Считается, что здесь пропало так много людей, что некоторые говорят, что это портал в другое измерение. Впрочем, исследователи отмечают, что нет никаких веских доказательств, подтверждающих эти утверждения.

По словам психологов, изучающих паранормальные явления, причиной жутковатости трансильванского леса, вероятно, является то, что незнакомая обстановка, внушаемость и ожидания способны формировать человеческое восприятие, особенно в отношении сверхъестественного. Таким образом, лес Хойя-Бачу считается идеальным местом для проявления этих факторов, вводящих мозг в заблуждение.

Напомним, ранее мы писали о том, что названо самое большое летающее существо на Земле: 3,5-метровый Дракула с огромными крыльями.

Ранее Фокус писал о том, что в Румынии обнаружили огромный клад золотых колец, похороненных рядом с древней дворянкой.