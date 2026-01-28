Дракула міг би тут жити: названо найстрашніший ліс у світі, і він розташований у Трансільванії (відео)

У світі безліч моторошних місць, просочених фольклором, історією та психологічними інтригами — одним із них вважається ліс Хойя-Бачу в Трансільванії.

Ліс Хойя-Бачу розташований недалеко від румунського міста Клуж-Напока в Трансільванії. Він відомий густим туманом, обвислими гілками дерев і середньовічними замками, розташованими на схилах. Поглянувши на все це, не складно здогадатися, чому Брем Стокер вибрав саме цей ліс як місце, де розгортаються події його культового шедевра готичного жаху — роману "Дракула", пише IFLScience.

За словами дослідників, ліс Хойя-Бачу — місце, де особливо яскраво проявляється театральна моторошність Трансільванії. Місцеві жителі запевняють, що з цим лісом століттями пов'язані дивні речі. Наприклад, одна з легенд свідчить, що він отримав свою назву на честь пастуха, який багато століть тому зник у ньому разом зі стадом із 200 овець — більше їх не бачили.

Ліс здобув міжнародну популярність наприкінці 1960-х років, коли військовий технік Еміль Барнеа заявив, що зробив фотографії аномальних згустків, що ширяють над деревами та всередині їхніх гілок — багато хто сприйняв це за НЛО. Утім, експерти зазначають, що ці фото не надто переконливі.

Але навіть сьогодні зловісний туман продовжує приваблювати любителів потойбічного і моторошного: досі надходять повідомлення про паранормальні явища і надприродні події. За останні кілька десятиліть ліс Хойя-Бачу перетворився на розсадник "темного туризму", приваблюючи відвідувачів з усього світу обіцянками вампірів, НЛО, привидів та інших незрозумілих явищ.

Однак далеко не всі, кому пощастило опинитися в цьому лісі, залишилися задоволені. Деякі туристи повідомляють про нудоту, підвищену тривожність, відчуття стеження і незрозумілі збої в роботі електронних пристроїв. Крім того, за словами місцевого гіда Маріуса Лазіна, трансільванський ліс оповитий історіями про зниклих безвісти людей. Вони трапляються так часто, що це місце прозвали Бермудським трикутником Трансільванії.

Вважається, що тут зникло так багато людей, що дехто каже, що це портал в інший вимір. Утім, дослідники зазначають, що немає жодних вагомих доказів, які б підтверджували ці твердження.

За словами психологів, які вивчають паранормальні явища, причиною моторошності трансільванського лісу, імовірно, є те, що незнайоме оточення, сугестивність і очікування здатні формувати людське сприйняття, особливо щодо надприродного. Таким чином, ліс Хойя-Бачу вважається ідеальним місцем для прояву цих факторів, що вводять мозок в оману.

