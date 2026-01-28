Найдены ранее скрытые линии разломов Земли: риск землетрясений вырос в разы

Исследователи только что обнаружили, что одна из самых активных сейсмических зон в мире на самом деле гораздо более сложна, чем считалось ранее — риски возросли.

Десятилетиями считалось, что тройное сочленение Мендосино — место встречи трех тектонических плит: разлома Сан-Андреас на севере, зоны субдукции Каскадия на юге и разлома Мендосино на востоке. Из-за этого район считался одной из самых активных сейсмических зон в США, но результаты нового исследования показывают, что ситуация сложнее, чем казалось, пишет Daily Mail.

Считалось, что тройное сочленение Мендосино способно вызвать землетрясение магнитудой 8. Но теперь результаты нового исследования, проведенного командой из Калифорнийского университета в Дэвисе, показывают, что на самом деле это сочленение содержит по меньшей мере пять тектонических плит или фрагментов, скрытых глубоко в недрах Земли. Это делает регион значительно более сложным и опасным, чем считалось ранее.

По словам соавтора исследования, геофизика Аманды Томас, новые результаты указывают на то, что в этом районе может существовать неучтенная компьютерными моделями ранее сейсмическая опасность. Поскольку разлом расположен у побережья и влияет как на систему Сан-Андреас, так и на систему Каскадия, изменения в моделях могут повлиять на расчеты риска для миллионов жителей западного побережья.

Авторы анализа сравнивают новые данные с айсбергом, большая часть структуры которого скрыта под поверхностью. Простыми словами, не понимая лежащие в основе тектонические процессы, трудно предсказать сейсмическую опасность.

Результаты указывают на то, что подземная структура разломов сложнее, чем считалось ранее и если новые модели не включают эти скрытые разломы, они также могут недооценивать, сколько напряжения накапливается в недрах Земли. Это значит, что более сильное землетрясение может произойти неожиданно, так как скрытые разломы могут внезапно высвободить энергию, которую не предсказывали старые модели.

По словам авторов исследования, они подозревали, что в районе тройного разлома Мендосино происходит нечто более сложное, поскольку сильное землетрясение магнитудой 7,2 в 1992 году произошло на гораздо меньшей глубине, чем ожидалось. В новой работе ученые использовали сеть сейсмометров на северо-западе Тихоокеанского региона — это позволило отследить крошечные низкочастотные землетрясения глубоко в недрах, где тектонические плиты трутся и скользят относительно друг друга. Отметим, что эти события слишком слабы, чтобы их можно было заметить на поверхности — по сути, они в тысячи раз слабее, чем обнаруживаемое землетрясение.

Новая модель показывает, что тройное сочленение Мендосино на самом деле является гораздо более сложной системой, состоящей из пяти движущихся частей. Две из них скрыты под поверхностью, а на южном конце зоны субдукции Каскадия, по словам исследователей, от Североамериканской плиты откололся кусок, который вместе с плитой Горда погружается под континент. Южнее Тихоокеанская плита тащит за собой массу горных пород, называемую фрагментом "Пионер", на север под Северную Америку. Разлом между фрагментом "Пионер" и Североамериканской плитой проходит почти горизонтально и совершенно невидим с поверхности земли.

