Знайдено раніше приховані лінії розломів Землі: ризик землетрусів зріс у рази

Дослідники щойно виявили, що одна з найактивніших сейсмічних зон у світі насправді набагато складніша, ніж вважалося раніше — ризики зросли.

Десятиліттями вважалося, що потрійне зчленування Мендосіно — місце зустрічі трьох тектонічних плит: розлому Сан-Андреас на півночі, зони субдукції Каскадія на півдні й розлому Мендосіно на сході. Через це район вважався однією з найактивніших сейсмічних зон у США, але результати нового дослідження показують, що ситуація складніша, ніж здавалося, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вважалося, що потрійне зчленування Мендосіно здатне спричинити землетрус магнітудою 8. Але тепер результати нового дослідження, проведеного командою з Каліфорнійського університету в Девісі, показують, що насправді це зчленування містить щонайменше п'ять тектонічних плит або фрагментів, прихованих глибоко в надрах Землі. Це робить регіон значно складнішим і небезпечнішим, ніж вважалося раніше.

Відео дня

За словами співавтора дослідження, геофізика Аманди Томас, нові результати вказують на те, що в цьому районі може існувати неврахована комп'ютерними моделями раніше сейсмічна небезпека. Оскільки розлом розташований біля узбережжя і впливає як на систему Сан-Андреас, так і на систему Каскадія, зміни в моделях можуть вплинути на розрахунки ризику для мільйонів жителів західного узбережжя.

Автори аналізу порівнюють нові дані з айсбергом, більша частина структури якого прихована під поверхнею. Простими словами, не розуміючи тектонічних процесів, що лежать в основі, важко передбачити сейсмічну небезпеку.

Результати вказують на те, що підземна структура розломів складніша, ніж вважалося раніше, і якщо нові моделі не включають ці приховані розломи, вони також можуть недооцінювати, скільки напруги накопичується в надрах Землі. Це означає, що сильніший землетрус може статися несподівано, оскільки приховані розломи можуть раптово вивільнити енергію, яку не передбачали старі моделі.

За словами авторів дослідження, вони підозрювали, що в районі потрійного розлому Мендосіно відбувається щось складніше, оскільки сильний землетрус магнітудою 7,2 1992 року стався на набагато меншій глибині, ніж очікувалося. У новій роботі вчені використовували мережу сейсмометрів на північному заході Тихоокеанського регіону — це дало змогу відстежити крихітні низькочастотні землетруси глибоко в надрах, де тектонічні плити труться та ковзають відносно одна одної. Зазначимо, що ці події занадто слабкі, щоб їх можна було помітити на поверхні — по суті, вони в тисячі разів слабкіші за виявлений землетрус.

Нова модель показує, що потрійне зчленування Мендосіно насправді є набагато складнішою системою, що складається з п'яти рухомих частин. Дві з них приховані під поверхнею, а на південному кінці зони субдукції Каскадія, за словами дослідників, від Північноамериканської плити відколовся шматок, який разом із плитою Горда занурюється під континент. Південніше Тихоокеанська плита тягне за собою масу гірських порід, звану фрагментом "Піонер", на північ під Північну Америку. Розлом між фрагментом "Піонер" і Північноамериканською плитою проходить майже горизонтально і зовсім невидимий з поверхні землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дві найбільші системи розломів Землі можуть бути синхронізовані: це серйозна загроза.

Раніше Фокус писав про те, що 30-метрові хвилі стануть лише початком: пробудження гігантського розлому в океані породить хаос.