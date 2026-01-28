Панды останутся без еды: назван продукт, который станет следующим суперфудом

Недавний обзор полезных свойств бамбука для здоровья человека показал, что растение действительно может быть достойным звания "суперпродукт".

Называние отдельных продуктов с многочисленными полезными свойствами "суперпродуктами" — скорее маркетинговый ход, чем научная категория, однако недавний обзор полезных свойств бамбука предполагает, что растение действительно достойно такого звания, пишет Science Alert.

В новом исследовании международная группа ученых проанализировала предыдущие исследования, включавшие испытания на людях и лабораторные исследования, чтобы оценить эффекты, связанные с употреблением побегов бамбука и других продуктов из него.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advances in Bamboo Science и демонстрируют множество сопутствующих преимуществ, в том числе:

улучшение метаболизма и пищеварения;

снижение воспаления;

снижение клеточной токсичности;

снижение риска ряда заболеваний и другие.

По словам авторов исследования, результаты их обзора показывают, что при правильной подготовке употребление бамбука может иметь множество преимуществ для здоровья человека. Предыдущие исследования также показали, что бамбук богат белком и клетчаткой, содержит мало жира, а также богат множеством питательных веществ и витаминов. Однако это первый случай, когда все имеющиеся научные данные о бамбуке в рационе питания были проанализированы в совокупности.

Считается, что одним из потенциальных преимуществ добавления нескольких побегов бамбука в жареные блюда может быть улучшение гликемического контроля, что в перспективе способно снизить риск развития диабета, а, возможно, и помочь в его лечении. В другом из рассмотренных исследований было показано, что бамбук обладает пробиотическим эффектом, то есть увеличивает уровень полезных живых бактерий в кишечнике.

Впрочем, ученые также признают наличие потенциально токсичных ингредиентов в бамбуке, и растение необходимо подготовить к употреблению. Исследователи также заметили проблемы с уровнем свинца и увеличением щитовидной железы.

Отметим, что бамбук уже широко употребляется в пищу в некоторых частях Азии и, как теперь считают ученые, обладает огромным потенциалом стать здоровым и устойчивым дополнением к рациону питания во всем мире. Однако ученые настаивают, что это сработает только в том случае, если бамбук будут правильно готовить.

