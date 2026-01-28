Панди залишаться без їжі: названо продукт, який стане наступним суперфудом

Нещодавній огляд корисних властивостей бамбука для здоров'я людини показав, що рослина справді може бути гідною звання "суперпродукт".

Називання окремих продуктів із численними корисними властивостями"суперпродуктами" — скоріше маркетинговий хід, аніж наукова категорія, проте нещодавній огляд корисних властивостей бамбука припускає, що рослина справді гідна такого звання, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна група вчених проаналізувала попередні дослідження, що включали випробування на людях і лабораторні дослідження, щоб оцінити ефекти, пов'язані з вживанням пагонів бамбука та інших продуктів з нього.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Advances in Bamboo Science і демонструють безліч супутніх переваг, зокрема:

поліпшення метаболізму і травлення;

зниження запалення;

зниження клітинної токсичності;

зниження ризику низки захворювань та інші.

За словами авторів дослідження, результати їхнього огляду показують, що за правильної підготовки вживання бамбука може мати безліч переваг для здоров'я людини. Попередні дослідження також показали, що бамбук багатий на білок і клітковину, містить мало жиру, а також багатий безліччю поживних речовин і вітамінів. Однак це перший випадок, коли всі наявні наукові дані про бамбук у раціоні були проаналізовані в сукупності.

Вважається, що однією з потенційних переваг додавання кількох пагонів бамбука до смажених страв може бути поліпшення глікемічного контролю, що в перспективі здатне знизити ризик розвитку діабету, а, можливо, і допомогти в його лікуванні. В іншому з розглянутих досліджень було показано, що бамбук має пробіотичний ефект, тобто збільшує рівень корисних живих бактерій у кишківнику.

Утім, учені також визнають наявність потенційно токсичних інгредієнтів у бамбуку, і рослину необхідно підготувати до вживання. Дослідники також помітили проблеми з рівнем свинцю та збільшенням щитоподібної залози.

Зазначимо, що бамбук уже широко вживається в їжу в деяких частинах Азії й, як тепер вважають учені, має величезний потенціал стати здоровим і стійким доповненням до раціону в усьому світі. Однак учені наполягають, що це спрацює тільки в тому разі, якщо бамбук будуть правильно готувати.

