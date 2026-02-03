Названо место, где на Земле спрятана самая чистая вода в мире: какого она цвета (фото)

Исследователи раскрыли одну из величайших тайн планеты — ученые назвали место, где в мире находятся самые чистые воды и почему они голубые.

Если взглянуть на Землю из космоса, она выглядит как гигантский голубой шар, но если присмотреться, можно заметить, что земные воды на самом деле имеют богатый спектр оттенков: от сапфирового и лазурного до мутных зеленых, серых и коричневых. В результате возникает вопрос: где в мире находится самая чистая вода? Исследователи дали ответ, пишет IFLScience.

Почему вода в водоемах кажется голубой?

Небольшие объемы воды кажутся совершенно прозрачными и бесцветными, однако в больших количествах, например, в озерах или морях, вода часто приобретает поразительный голубой оттенок. По словам ученых, это происходит потому, что молекулы воды поглощают более длинные волны света, например, красный, более эффективно, чем более короткие волны, например, синий.

Когда солнечный свет попадает в глубокий водоем, красный свет легко поглощается, в то время как синий — более склонен рассеиваться и отражаться обратно в наши глаза. Цвет воды также может изменяться под воздействием примесей, включая минералы, песчаные отложения, или органические вещества, которые влияют на прохождение света сквозь нее. По словам ученых, чистота и прозрачность не всегда гарантируют глубокий синий оттенок водоема, однако они служат надежным индикатором.

Где самая чистая вода в мире?

По словам исследователей, самым чистым из известных пресноводных водоемов на Земле является озеро Ротомаиревенуа, также известное как Голубое озеро, расположенное в Национальном парке Нельсон-Лейкс в Новой Зеландии.

Исследование, проведенное в 2011 году Национальным институтом водных и атмосферных исследований (NIWA), показало, что видимость в озере достигает примерно 80 метров под водой, что чрезвычайно близко к теоретическому пределу для чистой воды. Предполагается, что это делает его самым чистым из всех известных пресноводных водоемов в мире и чище, чем почти вся морская вода на планете.

По словам доктора Роба Дэвис-Колли, ведущего научного сотрудника NIWA, впрочем, возможно, что где-то на Земле существуют и другие сопоставимые системы, но разница между прозрачностью Голубого озера и чистой водой невелика. Простыми словами, если в мире и есть что-то более прозрачное, оно вероятно лишь немного прозрачнее.

Считается, что вода в озере настолько прозрачна, так как она фильтруется через ледниковые отложения, прежде чем попасть в озеро. Прозрачность воды настолько высока, что она приобретает яркие сине-фиолетовые оттенки. Неудивительно, что это место считается священным для местных маори.

Спутниковые данные за сентябрь 2017 года, показывающие концентрацию хлорофилла в море в южной части Тихого океана Фото: NASA

Если говорить о морской воде, то ситуация становится немного сложнее. Одним из претендентов считается море Уэдделла — часть Южного океана, окружающего Антарктиду. В 1986 году исследователи из Института Альфреда Вегенера провели анализ воды моря Уэдделла в солнечный день с помощью диска Секки — простого инструмента для измерения прозрачности воды. Диск был виден на глубине 79 метров, что близко к теоретическому пределу для чистой воды.

В то же время спутники демонстрируют другую картину: с конца 1970-х годов NASA использует спутниковые данные для измерения цвета океана, что позволяет оценить численность фитопланктона в разных частях океана. Зеленый и желтый цвета указывают на высокое содержание хлорофилла в фитопланктоне; синий — на низкое. В результате исследование 2017 года показало, что большой участок южной части Тихого океана имеет самые обширные и синие воды в мире.

