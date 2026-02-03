Названо місце, де на Землі захована найчистіша вода у світі: якого вона кольору (фото)

Дослідники розкрили одну з найбільших таємниць планети — вчені назвали місце, де у світі знаходяться найчистіші води й чому вони блакитні.

Якщо поглянути на Землю з космосу, вона виглядає як велетенська блакитна куля, але якщо придивитися, можна помітити, що земні води насправді мають багатий спектр відтінків: від сапфірового та блакитного до каламутних зелених, сірих і коричневих. У результаті виникає питання: де у світі знаходиться найчистіша вода? Дослідники дали відповідь, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чому вода у водоймах здається блакитною?

Невеликі об'єми води здаються абсолютно прозорими та безбарвними, проте у великих кількостях, наприклад, в озерах або морях, вода часто набуває дивовижного блакитного відтінку. За словами вчених, це відбувається тому, що молекули води поглинають довші хвилі світла, наприклад, червоне, більш ефективно, ніж коротші хвилі, наприклад, синє.

Відео дня

Коли сонячне світло потрапляє в глибоку водойму, червоне світло легко поглинається, тоді як синє — більш схильне до розсіювання і відбивання назад у наші очі. Колір води також може змінюватися під впливом домішок, включно з мінералами, піщаними відкладеннями або органічними речовинами, які впливають на проходження світла крізь неї. За словами вчених, чистота і прозорість не завжди гарантують глибокий синій відтінок водойми, проте вони служать надійним індикатором.

Де найчистіша вода у світі?

За словами дослідників, найчистішою з відомих прісноводних водойм на Землі є озеро Ротомаіревенуа, також відоме як Блакитне озеро, що розташоване в Національному парку Нельсон-Лейкс у Новій Зеландії.

Дослідження, проведене 2011 року Національним інститутом водних і атмосферних досліджень (NIWA), показало, що видимість в озері сягає приблизно 80 метрів під водою, що надзвичайно близько до теоретичної межі для чистої води. Передбачається, що це робить його найчистішим з усіх відомих прісноводних водойм у світі й чистішим, ніж майже вся морська вода на планеті.

За словами доктора Роба Девіс-Коллі, провідного наукового співробітника NIWA, втім, можливо, що десь на Землі існують і інші зіставні системи, але різниця між прозорістю Блакитного озера і чистою водою невелика. Простими словами, якщо у світі і є щось більш прозоре, воно, ймовірно, лише трохи прозоріше.

Вважається, що вода в озері настільки прозора, оскільки вона фільтрується через льодовикові відкладення, перш ніж потрапити в озеро. Прозорість води настільки висока, що вона набуває яскравих синьо-фіолетових відтінків. Не дивно, що це місце вважається священним для місцевих маорі.

Супутникові дані за вересень 2017 року, що показують концентрацію хлорофілу в морі в південній частині Тихого океану Фото: solar-system

Якщо говорити про морську воду, то ситуація стає трохи складнішою. Одним із претендентів вважається море Ведделла — частина Південного океану, що оточує Антарктиду. У 1986 році дослідники з Інституту Альфреда Вегенера провели аналіз води моря Ведделла в сонячний день за допомогою диска Секкі — простого інструменту для вимірювання прозорості води. Диск було видно на глибині 79 метрів, що близько до теоретичної межі для чистої води.

Водночас супутники демонструють іншу картину: з кінця 1970-х років NASA використовує супутникові дані для вимірювання кольору океану, що дає змогу оцінити чисельність фітопланктону в різних частинах океану. Зелений і жовтий кольори вказують на високий вміст хлорофілу у фітопланктоні; синій — на низький. У результаті дослідження 2017 року показало, що велика ділянка південної частини Тихого океану має найбільші та найсиніші води у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дізналися більше про загадкову планету, поруч із Землею.

Раніше Фокус писав про відкриття нового водного світу: ця планета не схожа ні на що, коли-небудь бачене астрономами.