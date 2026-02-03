На один из штатов США обрушился необычный "дождь из игуан": что заставило ящериц падать (видео)

На прошлой неделе жители Флориды заметили нечто странное — игуаны массово упали с деревьев. Ученые считают, это произошло из-за рекордно низких температур.

На выходных нечто странное наблюдалось в обычно теплой Флориде: ледяные условия обрушились на южные штаты США, обрушив полметра снега и вызвав сильный ветер, что привело к транспортному коллапсу. Однако еще более странным оказалось массовое падение игуан с деревьев — ученые считают, ящериц поразили низкие температуры, пишет Science Alert.

Самые сильные снегопады были зафиксированы в Северной Каролине — в некоторых районах выпало до 56 сантиметров снега. Хотя во Флориде не было такого количества снега, как в Северной и Южной Каролине, Джорджии или Теннесси, здесь также зафиксировали рекордно низкие температуры. По словам исследователей, столбик термометра достиг -4°C, что является самым низким показателем, зарегистрированным в феврале с 1923 года. Для сравнения, обычно в это время года температура в штате колеблется от 12 °C до 23 °C.

Відео дня

Но самое странное произошло в воскресенье утром, когда местные телеканалы заявили о "дожде из игуан". Поскольку температура стала слишком низкой, эти хладнокровные рептилии упали с деревьев. Видео, опубликованные в социальных сетях, показали ошеломленных животных на тротуарах после падения с деревьев в южной части штата.

По словам руководительницы службы Iguana Solutions Джессики Килгор, за время похолодания они с коллегами уже собрали сотни килограммов ящериц, как живых, так и мертвых. Местные власти также издали указ, разрешающий перевозить игуан, обитающих в дикой природе. Впрочем, содержать их дома без разрешения все еще запрещено.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что сильные снегопады вскоре прекратятся, однако вдоль восточного побережья США ожидаются сильные ветры, поскольку мощный циклон "смещается в море".

