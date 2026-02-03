На один зі штатів США обрушився незвичайний "дощ з ігуан": що змусило ящірок падати (відео)

Минулого тижня жителі Флориди помітили щось дивне — ігуани масово впали з дерев. Вчені вважають, це сталося через рекордно низькі температури.

На вихідних щось дивне спостерігалося в зазвичай теплій Флориді: крижані умови обрушилися на південні штати США, обрушивши пів метра снігу та спричинивши сильний вітер, що призвело до транспортного колапсу. Однак ще більш дивним виявилося масове падіння ігуан із дерев — учені вважають, ящірок вразили низькі температури, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найсильніші снігопади були зафіксовані в Північній Кароліні — у деяких районах випало до 56 сантиметрів снігу. Хоча у Флориді не було такої кількості снігу, як у Північній і Південній Кароліні, Джорджії або Теннессі, тут також зафіксували рекордно низькі температури. За словами дослідників, стовпчик термометра сягнув -4°C, що є найнижчим показником, зареєстрованим у лютому з 1923 року. Для порівняння, зазвичай у цю пору року температура в штаті коливається від 12 °C до 23 °C.

Відео дня

Але найдивніше сталося в неділю вранці, коли місцеві телеканали заявили про "дощ з ігуан". Оскільки температура стала занадто низькою, ці холоднокровні рептилії впали з дерев. Відео, опубліковані в соціальних мережах, показали приголомшених тварин на тротуарах після падіння з дерев у південній частині штату.

За словами керівниці служби Iguana Solutions Джессіки Кілгор, за час похолодання вони з колегами вже зібрали сотні кілограмів ящірок, як живих, так і мертвих. Місцева влада також видала указ, що дозволяє перевозити ігуан, які мешкають у дикій природі. Втім, утримувати їх вдома без дозволу все ще заборонено.

Національна метеорологічна служба прогнозує, що сильні снігопади незабаром припиняться, однак уздовж східного узбережжя США очікуються сильні вітри, оскільки потужний циклон "зміщується в море".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили дитинчат рожевих ігуан, які перебувають на межі вимирання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили в Антарктиді унікальні останки "родича" динозаврів.