Их рост сравним с Эверестом: в болоте найдены самые большие бактерии в мире (видео)

Во время отбора проб в болоте на Гваделупе ученые обнаружили самые крупные бактерии в мире, которые легко можно разглядеть даже невооруженным глазом.

Открытие было сделано в 2009 году во время отбора проб в болоте на Гваделупе. Во время отбора проб ученые заметили нечто необычное — ранее неизвестную бактерию длиной около сантиметра, похожую на бледную ресницу. Наиболее любопытно то, что она была в разы больше любой бактерии, когда-либо обнаруженной ранее — для сравнения, размер новой бактерии сопоставим со встречей человека с другим человеком ростом с Эверест, пишет IFLScience.

По словам профессора морской биологии в Университете Антильских островов на Гваделупе Оливье Гроса, они с коллегами были весьма удивлены, обнаружив бактерию. Изначально казалось, что это просто какие-то любопытные белые нити, которые должны быть прикреплены к чему-то в осадке, например, к листу.

В результате ученые предположили, что перед ними эукариоты, так как они были слишком большими и имели слишком много нитей, чтобы быть бактериями. Однако более внимательный анализ показал, что обнаруженные "лапшинки" представляли собой какой-то одноклеточный организм, что подняло вопрос о том, не нашли ли они макромикроб.

Данные указывали на то, что перед учеными нечто грандиозное. Чтобы выяснить что, ученые начали серию исследований, которые привели к важному открытию, состоявшемуся только в 2022 году: наконец была обнаружена самая большая бактерия в мире.

Новая бактерия оказалась настолько большой, что ее можно было увидеть невооруженным взглядом. Отметим, что обычно для визуализации микроба нужен микроскоп – подсказка, по сути, в названии – но не Thiomargarita magnifica. По словам автора исследования Жана-Мари Воллана, новая бактерия была в 5000 раз больше большинства бактерий, которые ранее доводилось видеть ученым. По их словам, размеры бактерии соизмеримы с тем, если бы человек встретил другого человека ростом с Эверест.

Известно, что большинство бактериальных клеток микроскопичны — как правило, их длина не более двух микрометров. Однако некоторые "гигантские бактерии" на самом деле могут достигать нескольких сотен микрометров — этот размер считается теоретическим максимумом для бактерий. Впрочем, как показывает открытие, Thiomargarita magnifica побила этот рекорд.

Учитывая, что люди изнутри и снаружи покрыты микробами, эта перспектива весьма тревожна. Однако считается, что она не является патогеном для человека и поэтому не вызовет никаких проблем, если вы окажетесь в болоте на Гваделупе.

Анализ также показал, что гигантская бактерия является частью любопытной среды обитания, поскольку мангровые леса известны своим впечатляющим поглощением углерода. Ранее ученые обнаружили, что эти леса вносят вклад в размере около 10-15% углерода, хранящегося в прибрежных отложениях, несмотря на то, что занимают менее 1% прибрежной зоны в мире.

