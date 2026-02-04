Їхній зріст можна порівняти з Еверестом: у болоті знайдено найбільші бактерії у світі (відео)

Під час відбору проб у болоті на Гваделупі вчені виявили найбільші бактерії у світі, які легко можна розгледіти навіть неозброєним оком.

Відкриття було зроблено 2009 року під час відбору проб у болоті на Гваделупі. Під час відбору проб вчені помітили щось незвичайне — раніше невідому бактерію довжиною близько сантиметра, схожу на бліду вію. Найцікавіше те, що вона була в рази більшою за будь-яку бактерію, будь-коли виявлену раніше — для порівняння, розмір нової бактерії можна порівняти із зустріччю людини з іншою людиною зростом з Еверест, пише IFLScience.

За словами професора морської біології в Університеті Антильських островів на Гваделупі Олів'є Гроса, вони з колегами були вельми здивовані, виявивши бактерію. Спочатку здавалося, що це просто якісь цікаві білі нитки, які мають бути прикріплені до чогось в осаді, наприклад, до листа.

У результаті вчені припустили, що перед ними еукаріоти, оскільки вони були занадто великими й мали занадто багато ниток, щоб бути бактеріями. Однак уважніший аналіз показав, що виявлені "локшинки" являли собою якийсь одноклітинний організм, що порушило питання про те, чи не знайшли вони макромікроб.

Дані вказували на те, що перед вченими щось грандіозне. Аби з'ясувати що, науковці розпочали серію досліджень, які призвели до важливого відкриття, що відбулося лише 2022 року: нарешті було виявлено найбільшу бактерію у світі.

Нова бактерія виявилася настільки великою, що її можна було побачити неозброєним поглядом. Зазначимо, що зазвичай для візуалізації мікроба потрібен мікроскоп — підказка, по суті, в назві, — але не Thiomargarita magnifica. За словами автора дослідження Жана-Марі Воллана, нова бактерія була в 5000 разів більшою за більшість бактерій, які раніше доводилося бачити вченим. За їхніми словами, розміри бактерії сумірні з тим, якби людина зустріла іншу людину зростом з Еверест.

Відомо, що більшість бактеріальних клітин мікроскопічні — як правило, їхня довжина не більше двох мікрометрів. Однак деякі "гігантські бактерії" насправді можуть сягати кількох сотень мікрометрів — цей розмір вважається теоретичним максимумом для бактерій. Утім, як показує відкриття, Thiomargarita magnifica побила цей рекорд.

З огляду на те що люди зсередини й зовні вкриті мікробами, ця перспектива вельми тривожна. Однак вважається, що вона не є патогеном для людини та тому не викличе жодних проблем, якщо ви опинитеся в болоті на Гваделупі.

Аналіз також показав, що гігантська бактерія є частиною цікавого середовища проживання, оскільки мангрові ліси відомі своїм дивовижним поглинанням вуглецю. Раніше вчені виявили, що ці ліси роблять внесок у розмірі близько 10-15% вуглецю, що зберігається в прибережних відкладеннях, попри те, що займають менше ніж 1% прибережної зони у світі.

