На Землю надвигается магнитная буря: насколько ощутимыми будут геомагнитные колебания 4 февраля

4 февраля геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, однако влияние Солнца все еще будет ощущаться. Специалисты прогнозируют слабую магнитную бурю, которая не будет иметь критического характера, однако может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Об этом сообщается на веб-ресурсах Meteoagent и Британской геологической службы.

По их данным, 4 февраля ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 1,7. Несмотря на временное снижение активности, Солнце остается в фазе повышенного возмущения. Ученые отслеживают единственный корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. Он связан с мощной солнечной вспышкой класса X8.1, которая произошла 1 февраля.

Прогноз магнитных бурь в течение февраля Фото: Скриншот

Согласно результатам моделирования, этот выброс может достичь магнитосферы Земли 5 февраля и вызвать кратковременный рост геомагнитной активности. В таком случае уровень бури может повыситься до показателей STORM G1-STORM G2.

Прогноз глобальной геомагнитной активности Британской геологической службы свидетельствует, что в период с 4 по 5 февраля средний уровень возмущений будет оставаться на отметке "умеренный", однако максимальные значения могут достигать STORM G2. Уже с 5 на 6 февраля средний уровень активности прогнозируют как "активный", при этом пиковые показатели снова могут соответствовать уровню STORM G2.

Ученые также отмечают, что активная солнечная область 14366 продолжает производить несколько вспышек класса M, поддерживая общий высокий уровень солнечной активности. Именно сочетание этих факторов может обусловить нестабильность геомагнитного поля Земли в ближайшие дни.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и корональных выбросов массы, во время которых в космическое пространство высвобождается значительное количество энергии. Достигая магнитного поля Земли, эти потоки могут влиять не только на технические системы, но и на самочувствие людей.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей?

Ранее издание Blik обращало внимание, что острее всего на магнитные бури реагируют метеозависимые, пожилые люди, гипертоники и те, кто имеет хронические заболевания. Чтобы уменьшить возможное влияние геомагнитных колебаний, специалисты советуют придерживаться полноценного режима сна, избегать перегрузок, ограничить употребление жирной пищи, кофе и алкоголя. Также рекомендуют пить больше воды или травяных чаев, чаще находиться на свежем воздухе и заранее позаботиться о необходимых лекарствах.

