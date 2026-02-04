На Землю насувається магнітна буря: наскільки відчутними будуть геомагнітні коливання 4 лютого

4 лютого геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься переважно спокійною, однак вплив Сонця все ще відчуватиметься. Фахівці прогнозують слабку магнітну бурю, яка не матиме критичного характеру, проте може позначитися на самопочутті метеочутливих людей.

Про це повідомляють на вебресурсах Meteoagent та Британської геологічної служби.

За їхніми даними, 4 лютого очікується магнітна буря зеленого рівня з К-індексом 1,7. Попри тимчасове зниження активності, Сонце залишається у фазі підвищеного збурення. Науковці відстежують єдиний корональний викид маси, спрямований у бік Землі. Він пов’язаний із потужним сонячним спалахом класу X8.1, який стався 1 лютого.

Прогноз магнітних бурь протягом лютого Фото: Скриншот

Згідно з результатами моделювання, цей викид може досягти магнітосфери Землі 5 лютого та спричинити короткочасне зростання геомагнітної активності. У такому разі рівень бурі може підвищитися до показників STORM G1–STORM G2.

Прогноз глобальної геомагнітної активності Британської геологічної служби свідчить, що в період з 4 по 5 лютого середній рівень збурень залишатиметься на позначці "помірний", однак максимальні значення можуть досягати STORM G2. Вже з 5 на 6 лютого середній рівень активності прогнозують як "активний", при цьому пікові показники знову можуть відповідати рівню STORM G2.

Прогноз магнітних бурь протягом лютого Фото: Скриншот

Науковці також зазначають, що активна сонячна область 14366 продовжує продукувати кілька спалахів класу M, підтримуючи загальний високий рівень сонячної активності. Саме поєднання цих факторів може зумовити нестабільність геомагнітного поля Землі у найближчі дні.

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів та корональних викидів маси, під час яких у космічний простір вивільняється значна кількість енергії. Досягаючи магнітного поля Землі, ці потоки можуть впливати не лише на технічні системи, а й на самопочуття людей.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей?

Раніше видання Blik звертало увагу, що найгостріше на магнітні бурі реагують метеозалежні, літні люди, гіпертоніки та ті, хто має хронічні захворювання. Щоб зменшити можливий вплив геомагнітних коливань, фахівці радять дотримуватися повноцінного режиму сну, уникати перевантажень, обмежити вживання жирної їжі, кави та алкоголю. Також рекомендують пити більше води або трав’яних чаїв, частіше перебувати на свіжому повітрі та заздалегідь подбати про необхідні ліки.

