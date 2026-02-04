Новая растущая угроза для людей: человечество пугают амебами, пожирающими мозг

Исследователи опасаются, что пожирающие мозг амебы могут представлять растущую глобальную угрозу для людей.

Ученые призывают к срочным действиям в отношении свободноживущих амеб — малоизвестная группа микробов, которые, как считается, представляют растущую глобальную угрозу для здоровья людей, пишет Science Alert.

Свободноживущие амебы — одноклеточные организмы, которые не нуждаются в хозяине для жизни. Они встречаются в почве и воде, от луж до озер. По словам ученых, что действительно делает их примечательными, так это способность менять форму и передвигаться с помощью временных отростков, похожих на щупальца — псевдоподии, что в переводе буквально означает "ложные ноги". Это позволяет им процветать в удивительно широком диапазоне сред обитания.

Что такое пожирающая мозг амеба?

По словам старшего преподавателя медицинской микробиологии Вестминстерского университета Мана Мохаммеда, самой известной свободноживущей амебой является Naegleria fowleri, широко известная как пожирающая мозг амеба. В дикой природе она обычно встречается в теплой пресной воде, обычно с температурой от 30°C до 40°C — в озерах, реках и горячих источниках. Впрочем, в странах с умеренным климатом они встречаются редко — температура слишком низкая.

Известно, что заражение происходит при попадании загрязненной воды через нос — как правило, во время купания. Оттуда амеба распространяется по носовым проходам к мозгу, где разрушает мозговую ткань. Последствия обычно катастрофичны, смертность составляет 95-99%.

Почему пожирающие мозг амебы опасны?

Исследования показывают, что пожирающие мозг амебы можно уничтожить с помощью надлежащей очистки воды и хлорирования. Однако удаление амеб из водопроводных систем не всегда является простой задачей.

По словам Мохаммеда, когда амебы прикрепляются к биопленкам, дезинфицирующим средствам, таким как хлор, трудно до них добраться, а органические вещества могут снизить эффективность дезинфицирующих средств. Кроме того, амебы способны выживать при высоких температурах, образуя "цисты" — твердые защитные оболочки, что существенно затрудняет борьбу с ними.

Ученые отмечают, что свободноживущие амебы опасны не только сами по себе, но также могут выступать в качестве живых щитов для других вредных микробов, защищая их от воздействия окружающей среды и дезинфекции.

Ученые также полагают, что изменение климата, вероятно, также усугубляет угрозу со стороны свободноживущих амеб, создавая более благоприятные условия для их роста.

