Нова зростаюча загроза для людей: людство лякають амебами, що пожирають мозок

Дослідники побоюються, що амеби, які пожирають мозок, можуть становити глобальну загрозу для людей.

Вчені закликають до термінових дій щодо вільноживучих амеб — маловідома група мікробів, які, як вважається, становлять глобальну загрозу для здоров'я людей, пише Science Alert.

Вільноживучі амеби — одноклітинні організми, які не потребують господаря для життя. Вони зустрічаються в ґрунті та воді, від калюж до озер. За словами вчених, що дійсно робить їх примітними, то це здатність змінювати форму і пересуватися за допомогою тимчасових відростків, схожих на щупальця — псевдоподії, що в перекладі буквально означає "помилкові ноги". Це дозволяє їм процвітати в напрочуд широкому діапазоні середовищ існування.

Що таке амеба, яка пожирає мозок?

За словами старшого викладача медичної мікробіології Вестмінстерського університету Мана Мохаммеда, найвідомішою амебою, що вільно живе, є Naegleria fowleri, широко відома як амеба, що пожирає мозок. У дикій природі вона зазвичай зустрічається в теплій прісній воді, зазвичай із температурою від 30°C до 40°C — в озерах, річках і гарячих джерелах. Утім, у країнах із помірним кліматом вони зустрічаються рідко — температура занадто низька.

Відомо, що зараження відбувається при потраплянні забрудненої води через ніс — як правило, під час купання. Звідти амеба поширюється носовими проходами до мозку, де руйнує мозкову тканину. Наслідки зазвичай катастрофічні, смертність становить 95-99%.

Чому амеби, які пожирають мозок, небезпечні?

Дослідження показують, що амеби, які пожирають мозок, можна знищити за допомогою належного очищення води й хлорування. Однак видалення амеб з водопровідних систем не завжди є простим завданням.

За словами Мохаммеда, коли амеби прикріплюються до біоплівок, дезінфекційним засобам, як-от хлор, важко до них дістатися, а органічні речовини можуть знизити ефективність дезінфекційних засобів. Крім того, амеби здатні виживати за високих температур, утворюючи "цисти" — тверді захисні оболонки, що істотно ускладнює боротьбу з ними.

Учені зазначають, що амеби, які вільно живуть, небезпечні не тільки самі по собі, але також можуть виступати як живі щити для інших шкідливих мікробів, захищаючи їх від впливу навколишнього середовища та дезінфекції.

Вчені також вважають, що зміна клімату, ймовірно, також посилює загрозу з боку амеб, які вільно живуть, створюючи сприятливіші умови для їхнього зростання.

