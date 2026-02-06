30 лет, как Украина получила базу в Антарктике: топ 5 фактов о станции "Академик Вернадский"

6 февраля 1996 года на станции "Фарадей" был торжественно спущен британский флаг и вместо него поднят Государственный флаг Украины. Украинскую станцию назвали в честь выдающегося ученого, первого президента Академии наук Украины Владимира Вернадского.

О дне рождения украинской станции на ледяном континенте напомнили в ГСЧС Украины. Ведь на протяжении всех лет частью антарктических экспедиций являются специалисты Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины, которые обеспечивают непрерывные метеорологические и климатические наблюдения в одном из самых суровых регионов планеты. Фокус собрал самые интересные факты о станции, которую Украина получила от Великобритании за символическую цену в один фунт стерлингов и попала в "элитный клуб" государств, проводящих исследования в Антарктике.

У станции "Академик Вернадский" — юбилей

Уже известно, что 31-ю Украинскую антарктическую экспедицию возглавит метеоролог Укргидрометцентра Анжелика Ганчук. Это впервые, когда команду летней экспедиции на станцию "Академик Вернадский" возглавит женщина. Но Ганчук уже бывала в Антарктике в составе 27-й экспедиции.

Сам факт того, что Украина получила станцию в подарок — уже вызывает восхищение. Ведь до 1996 года антарктическая станция "Академик Вернадский" принадлежала Великобритании и носила имя Фарадея.

Научную базу на Аргентинских островах (Западная Антарктика) британцы основали во время экспедиции на Землю Греяма в 1934-1937 гг. Как постоянно действующая метеорологическая обсерватория база начала работать на острове Винтер с 1947 году. В 1954 г. станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез, где она и находится сейчас.

После распада СССР Россия объявила себя его наследницей, а затем на просьбу Украины в рамках распределения активов бывшего СССР передать одну из пяти функционирующих на тот момент антарктических станций ответила отказом. То акт передачи станции — стал жестом доброй воли правительства Великобритании. На станции во время смены экспедиций может работать до 24 человек, а штат зимовщиков обычно составляет 12 человек.

Интересно, что ближайшими соседями украинцев являются американцы — до их станции "Палмер" около 50 км по океану. А вот россияне живут далеко — российская станция "Беллинсгаузен" находится в 427 км.

5 неожиданных фактов об антарктической станции "Академик Вернадский"

Возле станции есть важный туристический объект

Вместе со зданием станции украинцы получили в наследство интересный туристический объект: Хижину Ворди, или "Ворди Хауз", которая обозначена в рамках Договора об Антарктике как историческое место и памятник № 62 и названа в честь исследователя Джеймса Ворди.

Хижина Ворди

Это образец ранней британской научной базы, которую построили в 1947 году и которая работала до 1954 года. В ней осталось все так, как во времена первых экспедиций; есть даже поварская книга с рецептами блюд из пингвинов.

Шутка про 1 фунт

Шутка о "покупке" станции "Фарадей" за фунт возникла внезапно. Когда 6 февраля 1996 года последняя британская экспедиция навсегда покидала станцию, ее руководитель Данкан Хейг пошутил, что хочет от своего украинского коллеги Геннадия Милиневского символической платы за станцию.

Тот самый фунт Фото: Станція "Академік Вернадський"

Руководитель первой украинской экспедиции дал ему фунт, который случайно оказался у него в кармане. Этот фунт так и остался на станции: Хейг тут же приклеил его в шинквас бара "Фарадей". Надпись на табличке под исторической монетой была сделана на следующий день, поэтому в ней ошибочно указана дата не 6-е, а 7 февраля 1996 года.

На станции есть бар

На станции "Академик Вернадский" есть самый южный бар в мире, который британские ученые обустроили тайно от руководства еще в 1980-х.

Бар "Фарадей"

Бар и сейчас является приманкой для туристов, а также здесь голосуют на выборах украинские ученые. Последняя британская экспедиция взяла с украинцев слово, что бар переименовывать не будут, поэтому он и сейчас "Фарадей".

Коллекция винила

На станции "Академик Вернадский" огромная коллекция виниловых пластинок, которые начали собирать еще британцы, поэтому в коллекции есть диск Элтона Джона и, конечно, "Битлз".

Коллекция винила на станции "Академик Вернадский"

800 пластинок слушают на старом патефоне и на более современном немецком проигрывателе.

Станция "Академик Вернадский" никогда не спит

Станция "Академик Вернадский" никогда не спит. На станции всегда есть дежурный, который следит за работой всех систем жизнеобеспечения. Днем — это дневной дежурный, а ночью — ночной. Поэтому такого, чтобы на станции спала вся команда, не бывает. И если кто-то хочет поздравить полярников с днем рождения станции, то надо учитывать, что "Академик Вернадский" живет по часовому поясу GMT-3 — это основной пояс Чили и Аргентины, напротив которых она расположена. В зимнее время Украина имеет разницу со станцией 5 часов, а в летнее — 6.

Напомним, ранее украинские исследователи показывали, как праздновали на станции Мидвинтер и ныряли в ледяную воду в галстуках.

А в конце 2025 года возле станции "Академик Вернадский" вылупился первый пингвиненок.