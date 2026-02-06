30 лет, как Украина получила базу в Антарктике: топ 5 фактов о станции "Академик Вернадский"
6 февраля 1996 года на станции "Фарадей" был торжественно спущен британский флаг и вместо него поднят Государственный флаг Украины. Украинскую станцию назвали в честь выдающегося ученого, первого президента Академии наук Украины Владимира Вернадского.
О дне рождения украинской станции на ледяном континенте напомнили в ГСЧС Украины. Ведь на протяжении всех лет частью антарктических экспедиций являются специалисты Украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Украины, которые обеспечивают непрерывные метеорологические и климатические наблюдения в одном из самых суровых регионов планеты. Фокус собрал самые интересные факты о станции, которую Украина получила от Великобритании за символическую цену в один фунт стерлингов и попала в "элитный клуб" государств, проводящих исследования в Антарктике.
Уже известно, что 31-ю Украинскую антарктическую экспедицию возглавит метеоролог Укргидрометцентра Анжелика Ганчук. Это впервые, когда команду летней экспедиции на станцию "Академик Вернадский" возглавит женщина. Но Ганчук уже бывала в Антарктике в составе 27-й экспедиции.
Сам факт того, что Украина получила станцию в подарок — уже вызывает восхищение. Ведь до 1996 года антарктическая станция "Академик Вернадский" принадлежала Великобритании и носила имя Фарадея.
Научную базу на Аргентинских островах (Западная Антарктика) британцы основали во время экспедиции на Землю Греяма в 1934-1937 гг. Как постоянно действующая метеорологическая обсерватория база начала работать на острове Винтер с 1947 году. В 1954 г. станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез, где она и находится сейчас.
После распада СССР Россия объявила себя его наследницей, а затем на просьбу Украины в рамках распределения активов бывшего СССР передать одну из пяти функционирующих на тот момент антарктических станций ответила отказом. То акт передачи станции — стал жестом доброй воли правительства Великобритании. На станции во время смены экспедиций может работать до 24 человек, а штат зимовщиков обычно составляет 12 человек.
Интересно, что ближайшими соседями украинцев являются американцы — до их станции "Палмер" около 50 км по океану. А вот россияне живут далеко — российская станция "Беллинсгаузен" находится в 427 км.
5 неожиданных фактов об антарктической станции "Академик Вернадский"
Возле станции есть важный туристический объект
Вместе со зданием станции украинцы получили в наследство интересный туристический объект: Хижину Ворди, или "Ворди Хауз", которая обозначена в рамках Договора об Антарктике как историческое место и памятник № 62 и названа в честь исследователя Джеймса Ворди.
Это образец ранней британской научной базы, которую построили в 1947 году и которая работала до 1954 года. В ней осталось все так, как во времена первых экспедиций; есть даже поварская книга с рецептами блюд из пингвинов.
Шутка про 1 фунт
Шутка о "покупке" станции "Фарадей" за фунт возникла внезапно. Когда 6 февраля 1996 года последняя британская экспедиция навсегда покидала станцию, ее руководитель Данкан Хейг пошутил, что хочет от своего украинского коллеги Геннадия Милиневского символической платы за станцию.
Руководитель первой украинской экспедиции дал ему фунт, который случайно оказался у него в кармане. Этот фунт так и остался на станции: Хейг тут же приклеил его в шинквас бара "Фарадей". Надпись на табличке под исторической монетой была сделана на следующий день, поэтому в ней ошибочно указана дата не 6-е, а 7 февраля 1996 года.
На станции есть бар
На станции "Академик Вернадский" есть самый южный бар в мире, который британские ученые обустроили тайно от руководства еще в 1980-х.
Бар и сейчас является приманкой для туристов, а также здесь голосуют на выборах украинские ученые. Последняя британская экспедиция взяла с украинцев слово, что бар переименовывать не будут, поэтому он и сейчас "Фарадей".
Коллекция винила
На станции "Академик Вернадский" огромная коллекция виниловых пластинок, которые начали собирать еще британцы, поэтому в коллекции есть диск Элтона Джона и, конечно, "Битлз".
800 пластинок слушают на старом патефоне и на более современном немецком проигрывателе.
Станция "Академик Вернадский" никогда не спит
Станция "Академик Вернадский" никогда не спит. На станции всегда есть дежурный, который следит за работой всех систем жизнеобеспечения. Днем — это дневной дежурный, а ночью — ночной. Поэтому такого, чтобы на станции спала вся команда, не бывает. И если кто-то хочет поздравить полярников с днем рождения станции, то надо учитывать, что "Академик Вернадский" живет по часовому поясу GMT-3 — это основной пояс Чили и Аргентины, напротив которых она расположена. В зимнее время Украина имеет разницу со станцией 5 часов, а в летнее — 6.
Напомним, ранее украинские исследователи показывали, как праздновали на станции Мидвинтер и ныряли в ледяную воду в галстуках.
А в конце 2025 года возле станции "Академик Вернадский" вылупился первый пингвиненок.