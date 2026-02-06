30 років, як Україна отримала базу в Антарктиці: топ 5 фактів про станцію "Академік Вернадський"

6 лютого 1996 року на станції "Фарадей" було урочисто спущено британський прапор та натомість піднято Державний прапор України. Українську станцію назвали на честь видатного вченого, першого президента Академії наук України Володимира Вернадського.

Про день народження української станції на крижаному континенті нагадали в ДСНС України. Адже упродовж усіх років частиною антарктичних експедицій є фахівці Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, які забезпечують безперервні метеорологічні та кліматичні спостереження в одному з найсуворіших регіонів планети. Фокус зібрав найцікавіші факти про станцію, яку Україна отримала від Великої Британії за символічну ціну в один фунт стерлінгів та потрапила до "елітного клубу" держав, що проводять дослідження в Антарктиці.

У станції "Академік Вернадський" - ювілей

Вже відомо, що 31-шу Українську антарктичну експедицію очолить метеорологиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук. Це вперше, коли команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" очолить жінка. Але Ганчук вже бувала в Антарктиці у складі 27-ї експедиції.

Сам факт того, що Україна отримала станцію в подарунок – вже викликає захоплення. Адже до 1996 року антарктична станція "Академік Вернадський" належала Великій Британії і носила ім’я Фарадея.

Наукову базу на Аргентинських островах (Західна Антарктика) британці заснували під час експедиції на Землю Греяма в 1934-1937 рр. Як постійно діюча метеорологічна обсерваторія база почала працювати на острові Вінтер з 1947 році. У 1954 р. станцію було перенесено на мис Марина острова Галіндез, де вона і знаходиться зараз.

Після розпаду СРСР Росія оголосила себе його спадкоємицею, а відтак на прохання України в рамках розподілу активів колишнього СРСР передати одну з п’яти функціонуючих на той момент антарктичних станцій відповіла відмовою. То акт передачі станції – став жестом доброї волі уряду Великої Британії. На станції під час зміни експедицій може працювати до 24 осіб, а штат зимівників зазвичай складає 12 осіб.

Цікаво, що найближчими сусідами українців є американці – до їх станції "Палмер" близько 50 км океаном. А от росіяни живуть далеко — російська станція "Беллінсгаузен" знаходиться за 427 км.

5 несподіваних фактів про антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Біля станції є важливий туристичний об'єкт

Разом із будівлею станції українці отримали у спадок цікавий туристичний об'єкт: Хатину Ворді, або "Ворді Хауз", яка позначена в рамках Договору про Антарктику як історичне місце і пам’ятка № 62 та названа на честь дослідника Джеймса Ворді.

Хатина Ворді

Це зразок ранньої британської наукової бази, яку побудували в 1947 році і яка працювала до 1954 року. У ній залишилося все так, як у часи перших експедицій; є навіть кухарська книга з рецептами страв із пінгвінів.

Жарт про 1 фунт

Жарт про "купівлю" станції "Фарадей" за фунт виник раптово. Коли 6 лютого 1996 року остання британська експедиція назавжди покидала станцію, її очільник Данкан Хейг пожартував, що хоче від від свого українського колеги Геннадія Міліневського символічної плати за станцію.

Той самий фунт Фото: Станція "Академік Вернадський"

Керівник першої української експедиції дав йому фунт, який випадково опинився в нього в кишені. Це фунт так і лишився на станції: Хейг тут же приклеїв його у шинквас бару "Фарадей". Напис на табличці під історичною монетою було зроблено наступного дня, отож у ньому помилково зазначено дату не 6-те, а 7 лютого 1996 року.

На станції є бар

На станції "Академік Вернадський" є найпівденніший бар у світі, який британські вчені облаштували таємно від керівництва ще у 1980-х.

Бар "Фарадей"

Бар і зараз є принадою для туристів, а також тут голосують на виборах українські науковці. Остання британська експедиція взяла з українців слово, що бар перейменовувати не будуть, отож він і зараз "Фарадей".

Колекція вінілу

На станції "Академік Вернадський" величезна колекція вінілових платівок, які почали збирати ще британці, тому у колекції є диск Елтона Джона та, звичайно, "Бітлз".

Колекція вінілу на станції "Академік Вернадський"

800 платівок слухають на старому патефоні та на більш сучасному німецькому програвачу.

Станція "Академік Вернадський" ніколи не спить

Станція "Академік Вернадський" ніколи не спить. На станції завжди є черговий, який стежить за роботою всіх систем життєзабезпечення. Вдень – це денний черговий, а вночі – нічний. Тож такого, щоб на станції спала вся команда, не буває. І якщо хтось хоче привітати полярників із днем народженням станції, то треба враховувати, що "Академік Вернадський" живе за часовим поясом GMT-3 – це основний пояс Чилі та Аргентини, навпроти яких вона розташована. У зимовий час Україна має різницю із станцією 5 годин, а в літній – 6.

А наприкінці 2025 року біля станції "Академік Вернадський" вилупилось перше пингвинятко.