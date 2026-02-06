Нечто изнутри управляет магнитным полем Земли: что заставляет его вращаться и меняться (фото)

Исследователи утверждают, что им только что удалось обнаружить две гигантские сверхгорячие структуры скрытые под поверхностью Земли. Считается, что именно они направляют магнитное поле нашей планеты.

Магнитное поле Земли постоянно вращается и меняется благодаря колоссальному океану жидкого металла, плещущемуся в ее недрах. Однако теперь ученые считают, что за этим процессом, вероятно, скрывается нечто большее, пишет IFLScience.

В новом исследовании геологи утверждают, что металлическое ядро планеты и ее магнитные свойства могут находиться под влиянием двух огромных, сверхгорячих горных пород, расположенных на глубине 2900 километров под поверхностью.

Магнитное поле Земли генерируется движением расплавленного железа и никеля во внешнем ядре, что создает электрические токи. Однако проследив изменения магнитного поля в течение миллионов лет, можно заметить, что его поведение указывает на то, что здесь происходит нечто более сложное.

В новом исследовании команда из Ливерпульского университета сосредоточилась на отслеживании того, как менялось магнитное поле Земли за последние 23 миллиона лет — для этого ученые использовали данные о древних магнитных полях и передовые компьютерные модели.

Имитированные карты магнитного поля Земли (слева) могут быть похожи на карты реального поля (справа) только в том случае, если предположить, что ядро ​​Земли содержит горячие сгустки породы Фото: University of Liverpool

Для того чтобы модели имели смысл, в разных частях верхней границы внешнего ядра должны быть большие перепады температур. Результаты также указывают на то, что некоторые части магнитного поля нашей планеты оставались относительно стабильными в течение сотен миллионов лет, в то время как другие регионы находятся в состоянии бурных регулярных колебаний.

Одним из объяснений, по словам ученых, может быть наличие "аномальных структур" в верхней части ядра. Предполагается, что это могут быть невероятно горячие горные породы размером с континент, которые влияют на поведение нижележащего жидкого внешнего ядра. Моделирование также указывает на то, что эти аномалии, вероятно, расположены под Африкой и Тихим океаном.

По словам ведущего автора исследования, профессора геомагнетизма Ливерпульского университета Энди Биггина, результаты также свидетельствуют о том, что под более горячими областями жидкое железо в ядре может застаиваться, а не участвовать в интенсивном потоке, наблюдаемом под более холодными областями.

Считается, что эти подземные структуры способны оказывать воздействие не только на магнитное поле, но также и на расположение континентов планеты. Аномальные структуры могут фактически определять, где земная кора остается стабильной, а где ей суждено расколоться, управляя медленным движением материков по всему земному шару.

