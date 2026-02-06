В магнитном поле Земли найдена странная вмятина: нас ждут геологические открытия (фото)

Новое исследование только что показало странную магнитную аномалию, скрывающуюся под Северной территорией Австралии — считается, нас ждут захватывающие геологические открытия.

Новое усовершенствованное моделирование выявило магнитную аномалию австралийской формы под Северной территорией Австралии, которую назвали вмятиной в магнитном поле — считается, что она содержит ценную информацию о геологической истории страны, пишет Live Science.

По словам ученых, австралийская магнитная аномалия названа так из-за сходства ее формы с территорией страны. Авторы также считают, что вмятина в магнитном поле, вероятно, содержит ценную информацию о геологической истории Австралии — например о том, как формировались различные слои горных пород и как они приобретали свои характерные магнитные свойства.

Ведущий автор исследования, старший научный сотрудник-эколог из Австралийской организации научных и промышленных исследований (CSIRO) Клайв Фосс, магнитные данные позволяют видеть сквозь землю и понимать геологическую архитектуру, которая в противном случае полностью бы ускользала от наших глаз.

Отметим, что магнитная аномалия — локальное изменение земного магнитного поля, вызванное магнитными свойствами определенных минералов и горных пород, таких как месторождения железной руды, в земной коре.

С момента образования горные породы начинают приобретать магнитные сигнатуры, содержащие информацию о направлении магнитного поля в конкретный момент времени. По словам ученых, эта "магнитная память" известна как остаточный магнетизм и помогает ученым реконструировать прошлое горных пород.

Известно, что магнитное поле порой меняется, а тектонические процессы способны изменять ориентацию пород, что в целом усложняет картину. Однако если ученым удастся расшифровать различные подсказки, зашифрованные в магнитной сигнатуре породы, им удастся восстановить, через что прошла порода и когда.

Результаты новой работы показывают, что Австралийская магнитная аномалия содержит такие структуры, как разломы, складки и бассейны — увы, традиционные методы картирования не способны их обнаружить. В новом исследовании для изучения этих скрытых слоев Фосс с командой использовали передовые методы моделирования для лучшей визуализации магнитных данных, собранных в 1999 году.

До этого самолеты, оснащенные магнитометрами летали над Северной территорией по регулярным линиям, разделенным расстоянием примерно в 400 метров. Ученые пытались составить карту этих данных, однако она не всегда четко отображала магнитные сигналы. В новой работе ученые использовали моделирование, которое решило эту проблему.

Улучшив способы обработки и моделирования этих наборов данных, ученые выявили тонкие магнитные слои, а также скрытые геологические границы и структуры, которые ранее не были обнаружены. Команда еще работае над интерпретауией этих результатов, но предварительные данные указывают на то, что западная граница Австралийской магнитной аномалии выходит на поверхность в формации Хэтчес-Крик на Северной территории — геологической единице, состоящей из песчаников и вулканических пород, отложившихся от 2,5 до 1,6 миллиарда лет назад.

Ученые также считают, что картирование этой магнитной аномалии в конце концов может привести к важным геологическим открытиям.

