У магнітному полі Землі знайдена дивна вм'ятина: на нас чекають геологічні відкриття (фото)

Нове дослідження щойно показало дивну магнітну аномалію, що ховається під Північною територією Австралії — вважається, на нас чекають захопливі геологічні відкриття.

Нове вдосконалене моделювання виявило магнітну аномалію австралійської форми під Північною територією Австралії, яку назвали вм'ятиною в магнітному полі — вважається, що вона містить цінну інформацію про геологічну історію країни, пише Live Science.

За словами вчених, австралійська магнітна аномалія названа так через схожість її форми з територією країни. Автори також вважають, що вм'ятина в магнітному полі, ймовірно, містить цінну інформацію про геологічну історію Австралії — наприклад, про те, як формувалися різні шари гірських порід і як вони набували своїх характерних магнітних властивостей.

Провідний автор дослідження, старший науковий співробітник-еколог з Австралійської організації наукових і промислових досліджень (CSIRO) Клайв Фосс, магнітні дані дають змогу бачити крізь землю і розуміти геологічну архітектуру, яка в іншому разі повністю б вислизала від наших очей.

Зазначимо, що магнітна аномалія — локальна зміна земного магнітного поля, спричинена магнітними властивостями певних мінералів і гірських порід, таких як родовища залізної руди, у земній корі.

З моменту утворення гірські породи починають набувати магнітні сигнатури, що містять інформацію про напрямок магнітного поля в конкретний момент часу. За словами вчених, ця "магнітна пам'ять" відома як залишковий магнетизм і допомагає вченим реконструювати минуле гірських порід.

Австралійська магнітна аномалія, що отримала свою назву через схожість із формою країни, розташована на Північній території Фото: meteor

Відомо, що магнітне поле часом змінюється, а тектонічні процеси здатні змінювати орієнтацію порід, що загалом ускладнює картину. Однак якщо вченим вдасться розшифрувати різні підказки, зашифровані в магнітній сигнатурі породи, їм вдасться відновити, через що пройшла порода і коли.

Результати нової роботи показують, що Австралійська магнітна аномалія містить такі структури, як розломи, складки і басейни — на жаль, традиційні методи картування не здатні їх виявити. У новому дослідженні для вивчення цих прихованих шарів Фосс із командою використовували передові методи моделювання для кращої візуалізації магнітних даних, зібраних у 1999 році.

До цього літаки, оснащені магнітометрами, літали над Північною територією за регулярними лініями, розділеними відстанню приблизно в 400 метрів. Науковці намагалися скласти карту цих даних, однак вона не завжди чітко відображала магнітні сигнали. У новій роботі вчені використали моделювання, яке вирішило цю проблему.

Поліпшивши способи обробки і моделювання цих наборів даних, вчені виявили тонкі магнітні шари, а також приховані геологічні кордони і структури, які раніше не були виявлені. Команда ще працює над інтерпретацією цих результатів, але попередні дані вказують на те, що західна межа Австралійської магнітної аномалії виходить на поверхню у формації Гетчес-Крік на Північній території — геологічній одиниці, яка складається з пісковиків і вулканічних порід, що відклалися від 2,5 до 1,6 мільярда років тому.

Вчені також вважають, що картування цієї магнітної аномалії врешті-решт може призвести до важливих геологічних відкриттів.

