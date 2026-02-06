Щось зсередини керує магнітним полем Землі: що змушує його обертатися і змінюватися (фото)

Дослідники стверджують, що їм щойно вдалося виявити дві гігантські надгарячі структури приховані під поверхнею Землі. Вважається, що саме вони спрямовують магнітне поле нашої планети.

Магнітне поле Землі постійно обертається і змінюється завдяки колосальному океану рідкого металу, що хлюпається в її надрах. Однак тепер учені вважають, що за цим процесом, ймовірно, ховається щось більше, пише IFLScience.

У новому дослідженні геологи стверджують, що металеве ядро планети та її магнітні властивості можуть перебувати під впливом двох величезних, надгарячих гірських порід, розташованих на глибині 2900 кілометрів під поверхнею.

Магнітне поле Землі генерується рухом розплавленого заліза та нікелю в зовнішньому ядрі, що створює електричні струми. Однак простеживши зміни магнітного поля протягом мільйонів років, можна помітити, що його поведінка вказує на те, що тут відбувається дещо складніше.

У новому дослідженні команда з Ліверпульського університету зосередилася на відстеженні того, як змінювалося магнітне поле Землі за останні 23 мільйони років — для цього вчені використали дані про стародавні магнітні поля і передові комп'ютерні моделі.

Імітовані карти магнітного поля Землі (ліворуч) можуть бути схожі на карти реального поля (праворуч) тільки в тому разі, якщо припустити, що ядро Землі містить гарячі згустки породи Фото: University of Liverpool

Для того щоб моделі мали сенс, у різних частинах верхньої межі зовнішнього ядра мають бути великі перепади температур. Результати також вказують на те, що деякі частини магнітного поля нашої планети залишалися відносно стабільними протягом сотень мільйонів років, тоді як інші регіони перебувають у стані бурхливих регулярних коливань.

Одним із пояснень, за словами вчених, може бути наявність "аномальних структур" у верхній частині ядра. Передбачається, що це можуть бути неймовірно гарячі гірські породи розміром з континент, які впливають на поведінку нижчого рідкого зовнішнього ядра. Моделювання також вказує на те, що ці аномалії, ймовірно, розташовані під Африкою і Тихим океаном.

За словами провідного автора дослідження, професора геомагнетизму Ліверпульського університету Енді Біггіна, результати також свідчать про те, що під гарячішими областями рідке залізо в ядрі може застоюватися, а не брати участь в інтенсивному потоці, який спостерігається під холоднішими областями.

Вважається, що ці підземні структури здатні впливати не тільки на магнітне поле, але також і на розташування континентів планети. Аномальні структури можуть фактично визначати, де земна кора залишається стабільною, а де їй судилося розколотися, керуючи повільним рухом материків по всій земній кулі.

