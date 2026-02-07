Такого не было более века: в Балтийском море ученые обнаружили рекордную аномалию

Исследователи обнаружили аномалию в Балтийском море, которой не было за все время научных наблюдений, начиная с 1886 года.

Уровень воды в Балтийском море опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя, что означает потерю около 275 кубических километров воды. Об этом 6 февраля сообщило издание DW со ссылкой на данные немецкого Института исследований Балтийского моря имени Лейбница.

Эта цифра означает, что море потеряло более 1% от своего общего объема воды. Однако ученые утверждают, что вокруг этого есть определенный позитив.

Балтийское море рекордно обмелело: как исследователи объясняют феномен

Обмеление Балтийского моря объясняется восточными ветрами Фото: Shutterstock

Несмотря на такие значительные цифры, подобный феномен имеет свое научное объяснение. Исследователи считают, что причиной является особенность Балтийского моря: оно внутриконтинентальное, из-за чего с Мировым океаном имеет связь исключительно через проливы в Северное море.

С начала января там наблюдается влияние сильных восточных ветров. Они в свою очередь буквально "выдувают" воду из Балтики, что и стало причиной для обмеления.

В чем позитив?

Ученые, несмотря на громкое открытие, нашли повод для позитива в этом. Они отмечают, что восточные ветры вытолкали из Балтийского моря привычную для него теплую воду, характеризующуюся низким содержанием соли.

Зато в Балтику, как ожидается, придет холодная и соленая вода, богатая кислородом, из Северного моря. В перспективе это положительно должно повлиять на биохимическое состояние Балтийского моря: в воде станет меньше микробов и водорослей, а жители водоема получат лучшие условия для своего существования.

