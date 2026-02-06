Подо льдами Антарктиды скрыты 30 000 неизвестных ранее структур: мы знаем, как они появились

В новом исследовании ученые составили наиболее полную карту скрытого ландшафта ледяного континента — в результате удалось обнаружить множество структур, о которых ранее не было известно.

Долгое время ученые знали больше о поверхности некоторых других миров, чем о том, что находится под ледяным покровом Антарктиды, толщина которого может достигать 4,8 километра. К счастью, теперь, новый подход к картографированию может пролить свет на то, что скрывается подо льдами Антарктиды, пишет Smithsonian Magazine.

В новом исследовании ученые создали беспрецедентную карту всего подледникового ландшафта Антарктиды, скрытого под массивным льдом. Карта была создана с помощью спутниковых снимков и компьютерного моделирования на основе физических принципов. В результате ученым удалось раскрыть тысячи ранее неизвестных форм рельефа, а также получить более подробное представление об антарктических горах, каньонах, долинах и других особенностях ландшафта.

По словам соавтора исследования, геофизика из Университета Гренобль-Альпы во Франции Хелен Окенден, предыдущие попытки картирования скрытого ландшафта Антарктиды использовали радиолокационные приборы, буксируемые снегоходами или подвешенные на самолетах. Эти приборы излучают радиоволны, которые проникают сквозь ледяной покров, отражаются от дна непосредственно под ним и возвращаются на поверхность. Однако он также имеет свои ограничения.

В новой работе ученые объединили спутниковые снимки поверхности Антарктиды с физикой движения льда, чтобы оценить подледниковый рельеф. Подобно тому, как вода в реке течет по-разному, если под ней находятся большие камни, движение льда меняется в зависимости от особенностей рельефа под ним. Команда также использовала компьютерное моделирование, что позволило рассчитать весь скрытый ландшафт Антарктиды. Далее результаты сравнили с существующими радиолокационными картами.

В результате ученым удалось обнаружить несколько ранее неизвестных особенностей, например:

более 30 000 холмов, определяемых как возвышенности на высоте не менее 48,7 метра;

канал с крутыми склонами глубиной около 48,7 метра, шириной 5,9 километра и длиной более 400 километров.

Впрочем, авторы исследования признают, что у их метода также есть ограничения. По словам гляциолога из Техасского университета в Остине Дункана Янга, не участвовавшего в исследовании, новый метод сравним с предсказанием текстуры под толстым одеялом. Простыми словами, мы можем получить представление о том, что находится под одеялом, однако это не полная картина.

