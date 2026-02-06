Під льодами Антарктиди приховано 30 000 невідомих раніше структур: ми знаємо, як вони з'явилися

У новому дослідженні вчені склали найповнішу карту прихованого ландшафту крижаного континенту — в результаті вдалося виявити безліч структур, про які раніше не було відомо.

Тривалий час учені знали більше про поверхню деяких інших світів, ніж про те, що перебуває під крижаним покривом Антарктиди, товщина якого може сягати 4,8 кілометра. На щастя, тепер, новий підхід до картографування може пролити світло на те, що ховається під кригою Антарктиди, пише Smithsonian Magazine.

У новому дослідженні вчені створили безпрецедентну карту всього підльодовикового ландшафту Антарктиди, прихованого під масивним льодом. Карту було створено за допомогою супутникових знімків і комп'ютерного моделювання на основі фізичних принципів. У результаті вченим вдалося розкрити тисячі раніше невідомих форм рельєфу, а також отримати більш докладне уявлення про антарктичні гори, каньйони, долини та інші особливості ландшафту.

За словами співавторки дослідження, геофізикині з Університету Гренобль-Альпи у Франції Хелен Окенден, попередні спроби картування прихованого ландшафту Антарктиди використовували радіолокаційні прилади, які буксирували снігоходами або підвішували на літаках. Ці прилади випромінюють радіохвилі, які проникають крізь крижаний покрив, відбиваються від дна безпосередньо під ним і повертаються на поверхню. Однак він також має свої обмеження.

У новій роботі вчені об'єднали супутникові знімки поверхні Антарктиди з фізикою руху льоду, щоб оцінити підльодовиковий рельєф. Подібно до того, як вода в річці тече по-різному, якщо під нею знаходяться великі камені, рух льоду змінюється залежно від особливостей рельєфу під ним. Команда також використовувала комп'ютерне моделювання, що дало змогу розрахувати весь прихований ландшафт Антарктиди. Далі результати порівняли з наявними радіолокаційними картами.

У результаті вченим вдалося виявити кілька раніше невідомих особливостей, наприклад:

понад 30 000 пагорбів, що визначаються як височини на висоті не менше 48,7 метра;

канал із крутими схилами глибиною близько 48,7 метра, завширшки 5,9 кілометра і завдовжки понад 400 кілометрів.

Утім, автори дослідження визнають, що у їхнього методу також є обмеження. За словами гляціолога з Техаського університету в Остіні Дункана Янга, який не брав участі в дослідженні, новий метод можна порівняти з передбаченням текстури під товстою ковдрою. Простими словами, ми можемо отримати уявлення про те, що знаходиться під ковдрою, проте це не повна картина.

