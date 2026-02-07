Такого не було понад століття: у Балтійському морі вчені виявили рекордну аномалію

Дослідники виявили аномалію у Балтійському морі, якої не було за весь час наукових спостережень, починаючи з 1886 року.

Рівень води у Балтійському морі опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника, що означає втрату близько 275 кубічних кілометрів води. Про це 6 лютого повідомило видання DW з посиланням на дані німецького Інституту досліджень Балтійського моря імені Лейбніца.

Ця цифра означає, що море втратило понад 1% від свого загального обсягу води. Проте науковці стверджують, що довкола цього є певний позитив.

Балтійське море рекордно обміліло: як дослідники пояснюють феномен

Обміління Балтійського моря пояснюється східними вітрами Фото: Shutterstock

Попри такі значні цифри, подібний феномен має своє наукове пояснення. Дослідники вважають, що причиною є особливість Балтійського моря: воно внутрішньоконтинентальне, через що зі Світовим океаном має зв'язок виключно через протоки у Північне море.

Відео дня

Від початку січня там спостерігається вплив сильних східних вітрів. Вони своєю чергою буквально "видувають" воду із Балтики, що і стало причиною для обміління.

У чому позитив?

Науковці, попри гучне відкриття, знайшли привід для позитиву у цьому. Вони зазначають, що східні вітри виштовхали з Балтійського моря звичну для нього теплу воду, що характеризується низьким вмістом солі.

Натомість у Балтику, як очікується, прийде холодніша та солена вода, багата на кисень, із Північного моря. У перспективі це позитивно має вплинути на біохімічний стан Балтійського моря: у воді поменшає мікробів та водоростей, а мешканці водойми здобудуть кращі умови для свого існування.

Нагадаємо, 6 лютого видання Live Science розповідало, як морські крокодили, які мешкали на Сейшельських островах, перетнули Індійський океан.

Також у Smithsonian Magazine повідомили, що під льодами Антарктиди приховано понад 30 000 невідомих раніше структур: тепер стало зрозуміло, як вони з'явилися.