Ученые пролили свет на то, как умирает человека: это не так уж плохо, как считалось ранее

Исследователи изучают пациентов, переживших околосмертные переживания, чтобы приблизиться к пониманию того, что происходит в мозге человека в последние мгновения жизни.

Истории об околосмертных переживаниях будоражат живых и, похоже, в человеческом мозге действительно происходит нечто уникальное, когда мы чувствуем приближение смети. И все же, несмотря на свидетельства об околосмертных переживаниях, моменты, окружающие смерть, все еще в значительной степени остаются для нас загадкой, особенно когда речь идет о самом процессе умирания, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавно ученые начали исследовать, что происходит в последний момент жизни, собирая данные об активности мозга у умирающих пациентов. Используя электроэнцефалограмму (ЭЭГ), исследователи могут наблюдать изменения мозговой активности в моменты, предшествующие смерти.

Отметим, что результаты новой работы ученых пока предварительны, однако они показывают характерные всплески скоординированной нейронной активности, указывающие на то, что в нашем мозге за секунды до смерти происходит действительно нечто важное. Авторы также считают, что понимание этой активности в дальнейшем может развеять мифы о процессе умирания, а также объяснит некоторые загадки сознания.

Изучение смерти — непростая задача, особенно, когда речь идет о мозге. Люди, которые умерли, не могут вернуться, чтобы описать пережитый опыт, а изучение тех, кто находится в процессе умирания — довольно сложно, не говоря об этических проблемах.

Некоторые ученые используют сканирование мозга, интервью и другие медицинские данных людей, переживших околосмертный опыт — например, остановку сердца. Однако это может не отражать истинную смерть, по крайней мере с точки зрения мозга.

Как умирает мозг

Предыдущие исследования уже показали, что клетки головного мозга обладают запасом энергии, позволяющим им функционировать в течение короткого времени даже после прекращения кровотока. Простыми словами, сигнал тревоги кардиомонитора фактически еще не означает смерть мозга.

По словам нейрохирурга и нейробиолога из Луисвилла, доктора Аджмаоа Земмара, настоящая смерть мозга наступает позже — вероятно, более чем через минуту после остановки сердца. Когда мозг перестает получать кислород — состояние, известное как гипоксия — запускается каскад событий: сначала происходит всплеск активности, что, как считают ученые представляет собой попытку выживания; затем следует период низкочастотной мозговой активности; за ним следует прямая линия кардиомонитора.

Известно, что в какой-то момент клетки головного мозга начинают отмирать. Этот процесс начинается с деполяризации, при которой нервные клетки теряют свой электрический заряд. Это побуждает мозг высвобождать нейромедиаторы, а также ионы натрия, калия и кальция, среди прочего. Считается, что именно этот процесс может быть причиной мощного всплеска активности, наблюдаемого на ЭЭГ-снимках мозга животных после смерти.

По словам доктора Земмара, этот всплеск также называют "волной смерти" и она в основном наблюдалась в исследованиях на животных, но считается, что она также может проявляться и у людей.

В результате ученые пришли к выводу, что если человек что-то и испытывает во время этого процесса, вероятно, это происходит в начале — во время первоначального всплеска мозговой активности. В отличие от "волны смерти", эта активность высоко скоординирована и, вероятно, представляет собой осознанный опыт, который переживают те, кто испытал околосмертный опыт, и те, кто действительно умер. Впрочем, ученые все еще не знают этого наверняка.

Новое исследование смерти

Этот всплеск мозговой активности стал предметом новой работы команды из Мичиганского университета. Ученые проанализировали данные четырех пациентов. Которые умерли под наблюдением ЭЭГ и электрокардиограмм (ЭКГ) в нейрореанимации. У этих пациентов, все из которых были без сознания, записи ЭЭГ зафиксировали непрерывную запись мозговой активности в минуты и секунды, предшествовавшие смерти мозга.

Результаты показали, что у двух из четырех пациентов перед смертью наблюдались незначительные изменения мозговой активности или их полное отсутствие. Но показания ЭЭГ у двух других пациентов зафиксировали значительные всплески гамма-волн, начавшиеся всего через несколько секунд после отключения от аппаратов искусственной вентиляции легких.

Отметим, что гамма-волны — самые высокоточные мозговые волны, обычно связанные с более высокими уровнями сознательной обработки информации. Эта скоординированная мозговая активность наблюдалась в височно-теменно-затылочных областях мозга, которые ученые обычно связывают с сознанием.

Оказалось, что полученные результаты противоречат общепринятым научным представлениям. По словам ведущего автора исследования, нейробиолога, доктора Джимо Борджигин, ранее считалось, что в предсмертный период мозг по сути сдается. Однако новое исследование показывает, что непосредственно перед смертью мозг на короткое время "гиперактивируется", особенно в гамма-диапазоне.

Впрочем, стоит отметить, что не все исследования, изучающие умирающих пациентов, обнаруживают эти всплески активности ЭЭГ, что заинтриговало ученых — почему они появляются лишь иногда? По словам доктора Борджигин, неизвестно, что в этот момент переживают люди, однако они с коллегами считают, что им удалось обнаружить околосмертный опыт.

Данные также указывают на то, что в этот момент особенно активируются области мозга, связанные с памятью. Это согласуется с сообщениями о том, что люди, пережившие околосмертный опыт, переживают события из своей жизни или видят близких людей. Если "волна смерти" действительно вызывает воспоминания, это может быть не так плохо, как считалось ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что доказано, что мертвый мозг можно "вернуть к жизни", но есть загвоздка: открытие озадачило ученых.

Ранее Фокус писал о том, что смерть – еще не конец: теперь это подтвердила математическая модель.