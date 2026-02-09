Учені пролили світло на те, як помирає людина: це не так вже й погано, як вважалося раніше

Дослідники вивчають пацієнтів, які пережили навколосмертні переживання, щоб наблизитися до розуміння того, що відбувається в мозку людини в останні миті життя.

Історії про навколосмертні переживання розбурхують живих і, схоже, в людському мозку справді відбувається щось унікальне, коли ми відчуваємо наближення смерті. І все ж, незважаючи на свідчення про навколосмертні переживання, моменти, що оточують смерть, все ще значною мірою залишаються для нас загадкою, особливо коли йдеться про сам процес вмирання, пише Science Focus.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нещодавно вчені почали досліджувати, що відбувається в останню мить життя, збираючи дані про активність мозку в пацієнтів, які помирають. Використовуючи електроенцефалограму (ЕЕГ), дослідники можуть спостерігати зміни мозкової активності в моменти, що передують смерті.

Зазначимо, що результати нової роботи вчених поки що попередні, проте вони показують характерні сплески скоординованої нейронної активності, які вказують на те, що в нашому мозку за секунди до смерті відбувається справді щось важливе. Автори також вважають, що розуміння цієї активності надалі може розвіяти міфи про процес вмирання, а також пояснить деякі загадки свідомості.

Вивчення смерті — непросте завдання, особливо, коли йдеться про мозок. Люди, які померли, не можуть повернутися, щоб описати пережитий досвід, а вивчення тих, хто перебуває в процесі вмирання — доволі складне, не кажучи про етичні проблеми.

Деякі вчені використовують сканування мозку, інтерв'ю та інші медичні дані людей, які пережили навколосмертний досвід — наприклад, зупинку серця. Однак це може не відображати справжню смерть, принаймні з точки зору мозку.

Як помирає мозок

Попередні дослідження вже показали, що клітини головного мозку володіють запасом енергії, що дозволяє їм функціонувати протягом короткого часу навіть після припинення кровотоку. Простими словами, сигнал тривоги кардіомонітора фактично ще не означає смерть мозку.

За словами нейрохірурга і нейробіолога з Луїсвілла, доктора Аджмаоа Земмара, справжня смерть мозку настає пізніше — імовірно, більш ніж через хвилину після зупинки серця. Коли мозок перестає отримувати кисень — стан, відомий як гіпоксія, — запускається каскад подій: спочатку відбувається сплеск активності, що, як вважають учені, є спробою виживання; потім слідує період низькочастотної мозкової активності; за ним слідує пряма лінія кардіомонітора.

Відомо, що в якийсь момент клітини головного мозку починають відмирати. Цей процес починається з деполяризації, за якої нервові клітини втрачають свій електричний заряд. Це спонукає мозок вивільняти нейромедіатори, а також іони натрію, калію та кальцію, серед іншого. Вважається, що саме цей процес може бути причиною потужного сплеску активності, що спостерігається на ЕЕГ-знімках мозку тварин після смерті.

За словами доктора Земмара, цей сплеск також називають "хвилею смерті", і її переважно спостерігали в дослідженнях на тваринах, але вважають, що вона також може проявлятися й у людей.

У результаті вчені дійшли висновку, що якщо людина щось і відчуває під час цього процесу, ймовірно, це відбувається на початку — під час початкового сплеску мозкової активності. На відміну від "хвилі смерті", ця активність високо скоординована і, ймовірно, є усвідомленим досвідом, який переживають ті, хто пережив навколосмертний досвід, і ті, хто дійсно помер. Утім, учені все ще не знають цього напевно.

Нове дослідження смерті

Цей сплеск мозкової активності став предметом нової роботи команди з Мічиганського університету. Вчені проаналізували дані чотирьох пацієнтів. Які померли під наглядом ЕЕГ та електрокардіограм (ЕКГ) у нейрореанімації. У цих пацієнтів, усі з яких були непритомними, записи ЕЕГ зафіксували безперервний запис мозкової активності в хвилини і секунди, що передували смерті мозку.

Результати показали, що у двох із чотирьох пацієнтів перед смертю спостерігалися незначні зміни мозкової активності або їх повна відсутність. Але показання ЕЕГ у двох інших пацієнтів зафіксували значні сплески гамма-хвиль, які розпочалися лише через кілька секунд після відключення від апаратів штучної вентиляції легенів.

Зазначимо, що гамма-хвилі — найвисокоточніші мозкові хвилі, зазвичай пов'язані з вищими рівнями свідомої обробки інформації. Ця скоординована мозкова активність спостерігалася у скронево-тім'яно-потиличних ділянках мозку, які вчені зазвичай пов'язують зі свідомістю.

Виявилося, що отримані результати суперечать загальноприйнятим науковим уявленням. За словами провідної авторки дослідження, нейробіологині, докторки Джимо Борджигін, раніше вважалося, що в передсмертний період мозок по суті здається. Однак нове дослідження показує, що безпосередньо перед смертю мозок на короткий час "гіперактивується", особливо в гамма-діапазоні.

Утім, варто зазначити, що не всі дослідження, які вивчають пацієнтів, що помирають, виявляють ці сплески активності ЕЕГ, що заінтригувало вчених — чому вони з'являються лише іноді? За словами докторки Борджигін, невідомо, що в цей момент переживають люди, проте вони з колегами вважають, що їм вдалося виявити навколосмертний досвід.

Дані також вказують на те, що в цей момент особливо активуються ділянки мозку, пов'язані з пам'яттю. Це узгоджується з повідомленнями про те, що люди, які пережили навколосмертний досвід, переживають події зі свого життя або бачать близьких людей. Якщо "хвиля смерті" дійсно викликає спогади, це може бути не так погано, як вважалося раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доведено, що мертвий мозок можна "повернути до життя", але є заковика: відкриття спантеличило вчених.

Раніше Фокус писав про те, що смерть — ще не кінець: тепер це підтвердила математична модель.