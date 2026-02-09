Последнее крупное открытие суши на планете Земля: что люди обнаружили лишь 100 лет назад (видео)

Современные спутниковые снимки позволяют непрерывно следить почти за каждым уголком планеты, однако так было не всегда. Еще столетие тому люди не знали о существовании Северной Земли.

Благодаря спутниковым снимкам почти каждого уголка Земли, мы привыкли к тому, что вся планета известна человечеству. Однако в масштабах Вселенной, еще совсем недавно нам ничего не было известно о целом земном континенте — Антарктиде, пишет IFLScience.

Открытие Антарктиды, по крайней мере, для Северного полушария, произошло в 1820 году, когда исследователь Тадеуш фон Беллинсгаузен описал увиденный во время экспедиции в антарктические воды "ледяной берег невероятной высоты". Впрочем последнее крупное открытие материка произошло лишь почти столетие спустя, а до 1930-х годов он не был исследован и нанесен на карту.

В 1910 году Императорский российский флот начал пятилетнюю гидрографическую экспедицию в Северный Ледовитый океан. Целью путешествия было исследование и картографирование Северного морского пути с целью его превращения в торговый судоходный маргрут.

Во время экспедиции русский военно-морской офицер Георгий Брусилов и 23 члена экипажа пытались пройти Северо-Восточный проход на шхуне, но наткнулись на толстые льдины в Карском море, к северу от Сибири, и оказались в ловушке. Экипаж принял решение остаться в ледяной ловушке до весны, надеясь, что тогда сможет переместить судно. Увы, следующим летом корабль так и остался во льду. И даже больше, лед медленно дрейфовал все дальше и дальше на север, унося с собой корабль и экипаж. После еще одной зимы 11 членов экипажа приняли решение отправиться пешком — из них выжили лишь двое.

Ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" также столкнулись с проблемами. 1 сентября 1913 года корабли наткнулись на ледяное поле у восточного побережья Полуострова Таймыра, что вынудило их повернуть на север, пытаясь обойти его. На следующий день экипаж заметил первый из многих вновь открытых островов.

Известно, что экипаж ненадолго высадился там, назвав остров Остров Цесаревича Алексея, после чего двинулся дальше, снова направившись на север. Не менее любопытным было то, что на пути команды то и дело появлялись айсберги — это происходило, несмотря на отсутствие известных ледников в окрестностях. Впрочем, уже ночью тайна была разгадана: на рассвете экипаж заметил высокую береговую линию.

Экипаж изменил курс и направился к материку. Благодаря этому открытию сегодня нам известно, что архипелаг Северная Земля состоит из пяти основных островов. По словам исследователей NASA, архипелаг Северная Земля в российской Высокой Арктике занимает площадь 37 000 квадратных километров и здесь не растут деревья. Архипелаг представляет собой арктическую тундру, а потому круглый год здесь преобладают холодные и сухие условия. Средняя дневная температура в августе, когда был получен этот снимок, составляет 0 градусов по Цельсию — такие условия весьма благоприятны для круглогодичного льда, покрывающего около половины архипелага..

Острова, а также другие более мелкие острова, составляющие архипелаг, были должным образом нанесены на карту только в 1930-х годах экспедицией Георгия Ушакова и Николая Урванцева. Сегодня острова все еще остаются непригодными для постоянного проживания человека, а потому остаются безлюдными.

