Останнє велике відкриття суші на планеті Земля: що люди виявили лише 100 років тому (відео)

Сучасні супутникові знімки дають змогу безперервно стежити майже за кожним куточком планети, проте так було не завжди. Ще століття тому люди не знали про існування Північної Землі.

Завдяки супутниковим знімкам майже кожного куточка Землі, ми звикли до того, що вся планета відома людству. Однак у масштабах Всесвіту, ще зовсім недавно нам нічого не було відомо про цілий земний континент — Антарктиду, пише IFLScience.

Відкриття Антарктиди, принаймні для Північної півкулі, відбулося 1820 року, коли дослідник Тадеуш фон Беллінсгаузен описав побачений під час експедиції в антарктичні води "крижаний берег неймовірної висоти". Утім останнє велике відкриття материка відбулося лише майже століття потому, а до 1930-х років його не було досліджено і нанесено на карту.

1910 року Імператорський російський флот розпочав п'ятирічну гідрографічну експедицію в Північний Льодовитий океан. Метою подорожі було дослідження і картографування Північного морського шляху з метою його перетворення на торговельний судноплавний маргрут.

Під час експедиції російський військово-морський офіцер Георгій Брусилов і 23 члени екіпажу намагалися пройти Північно-Східний прохід на шхуні, але натрапили на товсті крижини в Карському морі, на північ від Сибіру, і опинилися в пастці. Екіпаж ухвалив рішення залишитися в крижаній пастці до весни, сподіваючись, що тоді зможе перемістити судно. На жаль, наступного літа корабель так і залишився в кризі. І навіть більше, лід повільно дрейфував дедалі далі й далі на північ, забираючи з собою корабель і екіпаж. Після ще однієї зими 11 членів екіпажу вирішили вирушити пішки — з них вижили лише двоє.

Криголами "Таймир" і "Вайгач" також зіткнулися з проблемами. 1 вересня 1913 року кораблі натрапили на крижане поле біля східного узбережжя Півострова Таймиру, що змусило їх повернути на північ, намагаючись обійти його. Наступного дня екіпаж помітив перший із багатьох нововідкритих островів.

Відомо, що екіпаж ненадовго висадився там, назвавши острів Острів Цесаревича Олексія, після чого рушив далі, знову попрямувавши на північ. Не менш цікавим було те, що на шляху команди раз у раз з'являлися айсберги — це відбувалося, незважаючи на відсутність відомих льодовиків в околицях. Втім, уже вночі таємницю було розгадано: на світанку екіпаж помітив високу берегову лінію.

Екіпаж змінив курс і попрямував до материка. Завдяки цьому відкриттю сьогодні нам відомо, що архіпелаг Північна Земля складається з п'яти основних островів. За словами дослідників NASA, архіпелаг Північна Земля в російській Високій Арктиці займає площу 37 000 квадратних кілометрів і тут не ростуть дерева. Архіпелаг являє собою арктичну тундру, а тому цілий рік тут переважають холодні та сухі умови. Середня денна температура в серпні, коли було отримано цей знімок, становить 0 градусів за Цельсієм — такі умови є вельми сприятливими для цілорічного льоду, що вкриває близько половини архіпелагу.

Острови, а також інші дрібніші острови, що складають архіпелаг, були належним чином нанесені на карту тільки в 1930-х роках експедицією Георгія Ушакова і Миколи Урванцева. Сьогодні острови все ще залишаються непридатними для постійного проживання людини, а тому залишаються безлюдними.

