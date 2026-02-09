У магнитного поля Земли есть "удивительная" дикая сторона: до сих пор ее упускали из виду

Исследователи изучили древние осадки и обнаружили, что магнитное поле нашей планеты порой менялось значительно медленнее, чем ожидалось.

В недрах Земли под нашими ногами беспокойный океан расплавленного металла помогает поддерживать жизнь на Земле. Известно, что магнитное поле планеты формируется, когда жидкое железо и никель циркулируют через внешнее ядро, генерируя электрические токи, создающие глобальный магнитный щит. Этот щит мощный, но он вовсе не зафиксирован навсегда, пишет SciTechDaily.

Предыдущие исследования уже показали, что время от времени северный и южный магнитные полюса нашей планеты меняются местами — эти события известны как геомагнитные инверсии. По словам ученых, история этих переворотов записана в самой планете: по мере оседания осадков на морском дне и их остывания, крошечные магнитные минералы могут выравниваться с полем, сохраняя снимок, который ученые могут прочитать миллионы лет спустя. Эти инверсии не являются быстрыми переключениями и, как правило, разворачиваются в течение нескольких тысяч лет. По мере как магнитное поле ослабевает, оно становится непредсказуемым, а полюса смещаются по всему земному шару, прежде чем вновь стабилизироваться.

За последние 170 лет истории Земли ученые задокументировали около 540 инверсий и многие из них, как считалось, занимали примерно 10 000 лет. В новом исследовании, проведенном международной командой ученых, предполагает, что некоторые инверсии на самом деле происходили с совершенно другой скоростью. Например, ученым удалось обнаружить, что примерно 40 миллионов лет назад переходы длились значительно дольше — в некоторых случаях более 70 000 лет. Это открытие меняет представление ученых о магнитном, окружающем нашу планету и помогающем блокировать солнечное излучение и вредные частицы из космоса.

Считается, что столь длительная фаза ослабления магнитного поля планеты может иметь значение, поскольку магнитное поле действует как планетарный фильтр. Простыми словами, когда магнитное поле ослаблено, больше заряженных частиц может достигать верхних слоев атмосферы, потенциально изменяя там химические реакции и меняя способ перемещения энергии в климатической системе. Ученые считают, что некоторые последствия также могут затронуть биосферу.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры геологии и геофизики Университета Юты Питара Липперта, столь длительные ослабления геомагнитной защиты планеты, вероятно, могли повлиять на химию атмосферы, климатические процессы и эволюцию живых организмов.

Ведущий автор Юджи Ямамото из Университета Кочи в Японии отмечает, что их с коллегами работа основана на результатах буровой экспедиции 2012 года в Северной Атлантике. Отметим, что проект был посвящен реконструкции климатических условий в эпоху эоцена — от 56 до 34 миллионов лет назад.

В ходе экспедиции ученые бурили дно океана у побережья Ньюфаундленда, извлекая керны осадочных пород с глубин до 300 метров. Эти слоистые отложения сохраняют подробную историю прошлого Земли, формировавшуюся медленно на протяжении миллионов лет.

Один слой толщиной 8 метров удивил ученых, по-видимому, зафиксировав длительные геомагнитные инверсии с невероятной детализацией. Команда поняла, что перед ними необычный переворот и собрала дополнительные образцы с чрезвычайно малым интервалом — всего в несколько сантиметров друг от друга. Это позволило запечатлеть историю осадочных пород с высоким разрешением.

Хотя это открытие стало неожиданностью, согласно исследованию, оно, возможно, и не было неожиданным. Ранее компьютерные модели геодинамо Земли показали, что продолжительность инверсий варьируется: большинство из них короткие, однако случаются и более длинные, которые могут длиться до 130 000 лет. Простыми словами, геомагнетизм Земли, возможно, всегда обладал этой непредсказуемостью, но ученые не обнаруживали ее в горных породах до сих пор.

