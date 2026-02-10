На Землю надвигается крупное землетрясение: ученые нашли то, что может его спровоцировать

В новом исследовании ученые составили карту невидимого разлома, который, как считается, может спровоцировать следующее крупное землетрясение.

Новая трехмерная модель подземных слоев показывает, как изменения прочности горных пород под Мраморным морем могут спровоцировать крупные землетрясения вдоль Северо-Анатолийского разлома в будущем, пишет SciTechDaily.

По словам авторов исследования, результаты их работы улучшают наше понимание механики разлома и способствуют более точному прогнозированию землетрясений в районе Стамбула. Тюркийе расположен в одном из самых сейсмоопасных регионов на планете, так как здесь взаимодействуют Евразийская, Африканская, Аравийская и Анатолийская тектонические плиты. Считается, что эта сложная геологическая обстановка привела к многочисленным разрушительным землетрясениям в течение всей истории Земли.

Одним из наиболее известных землетрясений считается землетрясение в Эрзинджане в 1939 году, унесшее жизни более 30 000 человек. С тех пор ученые заметили любопытную тенденцию, согласно которой крупные, разрушительные землетрясения распространяются вдоль Северо-Анатолийского разлома.

Многие эксперты сегодня считают, что наиболее вероятным местом крупного землетрясения является регион под мраморным морем. Этот участок разлома не вызывал крупных землетрясений более 250 лет, что может свидетельствовать о накоплении напряжения с течением времени. Впрочем, несмотря на десятилетия исследований, детальная структура разлома под Мраморным морем оставалась неясной, что ограничивало возможность точного определения мест возникновения будущих землетрясений или способов наилучшего снижения их воздействия.

Для решения этой проблемы команда под руководством доктора Ясуо Огавы из Токийского научного института провела детальное исследование региона под Мраморным морем. В ходе исследования ученые составили первую полную трехмерную модель этой подземной области. Модель дает новое понимание физических процессов, контролирующих образование землетрясений вдоль разлома, а также места их возникновения.

Для создания модели ученые использовали большой набор данных магнитотеллурических измерений, полученных более чем 20 ранее развернутыми станциями. Это позволило ученым реконструировать трехмерное представление электрического сопротивления региона на глубинах до десятков километров под морским дном.

Анализ выявил сложную картину зон как с высоким, так и с низким электрическим сопротивлением. Поскольку сопротивление уменьшается в присутствии жидкостей, таких как вода, области с низким сопротивлением, как правило, механически слабее, в то время как зоны с высоким сопротивлением прочнее и более жестко заблокированы.

На основе полученных данных команда предполагает, что будущие крупные землетрясения могут начинаться на границах, где встречаются более слабые и более сильные участки земной коры, или вдоль краев зон с высоким сопротивлением.

