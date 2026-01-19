На теле Земли найдены шрамы возрастом 7500 лет: кто оставил их на дне океана (фото)

Исследователи только что обнаружили, что крупные землетрясения в зонах субдукции оставляют следы на континентальном склоне в глубоководной части океана.

Новые исследования показывают, что глубоководные оползни в зоне субдукции Каскадия на северо-западе Тихого океана хранят записи о землетрясениях, датируемых 7500 годами. Ученые также считают, что аналогичные маркеры могут быть обнаружены и в других границах тектонических плит по всему земному шару, пишет Live Science.

Зоны субдукции — места, где океаническая тектоническая плита погружается под континентальную, что может вызывать крупные и разрушительные землетрясения, подобные землетрясению в Тохоку магнитудой 9,1 в Японии в 2011 году, которое вызвало разрушительное цунами. По данным Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети, зона субдукции Каскадия, простирающаяся от северной Калифорнии до острова Ванкувер в Британской Колумбии, способна вызывать землетрясения магнитудой не менее 9.

Впрочем, точная чистота подобных мощных землетрясений все еще остается неизвестной. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы разобраться в истории землетрясений в Каскадии. Для этого они использовали такие геологические данные как:

внезапные изменения уровня суши;

турбидиты — подводные потоки осадочных пород, возникающие у побережья во время крупных землетрясений.

Последние, как известно, также могут быть вызваны и другими силами, например, штормами, течениями и оползнями, не имеющими отношения к землетрясениям. По словам соавтора исследования, научного сотрудника Геологической службы США Дженны Хилл, они с коллегами решили углубиться в изучение этого вопроса.

Геологическая модель генерации абиссальных сейсмотурбидитов вдоль зоны субдукции Каскадия Фото: Public Domain

Команда сосредоточилась на изучении континентального склона в южной части Каскадии. Исследование было сосредоточено на районе у побережья Кресент-Сити, Калифорния, США. Команда использовала автономные и дистанционно управляемые подводные аппараты для получения подробных изображений склона и осадочных отложений. Кроме того, в исследовании были использованы керны осадочных пород из региона, используемые для радиоуглеродного датирования турбидитовых отложений и сравнения их времени с датами известных древних землетрясений Каскадии.

Ученые обнаружили свидетельства минимум десятка событий за последние 7500 лет — это позволило связать исторические землетрясения, оползни и образовавшиеся в результате этих событий турбидиты.

По словам Хилл, все еще неясно, насколько сильным должно быть землетрясение, чтобы образовать глубоководные турбидиты, но, вероятно, оно должно быть достаточно сильным, чтобы нанести подобный ущерб. Исследователи обнаружили признаки сотрясения морского дна, соответствующие турбидитам, образовавшимся в результате землетрясений, что может дополнительно повысить риск цунами от этого типа землетрясений. Авторы считают, что нечто подобное также происходит по всему земному шару в зонах субдукции.

