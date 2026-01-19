На тілі Землі знайдено шрами віком 7500 років: хто залишив їх на дні океану (фото)

Дослідники щойно виявили, що великі землетруси в зонах субдукції залишають сліди на континентальному схилі в глибоководній частині океану.

Нові дослідження показують, що глибоководні зсуви в зоні субдукції Каскадія на північному заході Тихого океану зберігають записи про землетруси, датовані 7500 роками. Вчені також вважають, що аналогічні маркери можуть бути виявлені й в інших кордонах тектонічних плит по всій земній кулі, пише Live Science.

Зони субдукції — місця, де океанічна тектонічна плита занурюється під континентальну, що може спричиняти великі та руйнівні землетруси, подібні до землетрусу в Тохоку магнітудою 9,1 в Японії 2011 року, що спричинив руйнівне цунамі. За даними Тихоокеанської північно-західної сейсмічної мережі, зона субдукції Каскадія, що простягається від північної Каліфорнії до острова Ванкувер у Британській Колумбії, здатна спричиняти землетруси магнітудою щонайменше 9.

Утім, точна чистота подібних потужних землетрусів усе ще залишається невідомою. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб розібратися в історії землетрусів у Каскадії. Для цього вони використовували такі геологічні дані як:

раптові зміни рівня суші;

турбідити — підводні потоки осадових порід, що виникають біля узбережжя під час великих землетрусів.

Останні, як відомо, також можуть бути спричинені й іншими силами, наприклад, штормами, течіями та зсувами, що не мають стосунку до землетрусів. За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Геологічної служби США Дженни Гілл, вони з колегами вирішили заглибитися у вивчення цього питання.

Геологічна модель генерації абісальних сейсмотурбідитів уздовж зони субдукції Каскадія Фото: Public Domain

Команда зосередилася на вивченні континентального схилу в південній частині Каскадії. Дослідження було зосереджено на районі біля узбережжя Кресент-Сіті, Каліфорнія, США. Команда використовувала автономні та дистанційно керовані підводні апарати для отримання докладних зображень схилу й осадових відкладень. Крім того, у дослідженні було використано керни осадових порід із регіону, які використовують для радіовуглецевого датування турбідитових відкладень і порівняння їхнього часу з датами відомих стародавніх землетрусів Каскадії.

Вчені виявили свідчення щонайменше десятка подій за останні 7500 років — це дало змогу пов'язати історичні землетруси, зсуви ґрунту і турбідити, які утворилися внаслідок цих подій.

За словами Гілл, все ще неясно, наскільки сильним має бути землетрус, щоб утворити глибоководні турбідити, але, ймовірно, він має бути досить сильним, щоб завдати подібної шкоди. Дослідники виявили ознаки струсу морського дна, які відповідають турбідитам, що утворилися внаслідок землетрусів, що може додатково підвищити ризик цунамі від цього типу землетрусів. Автори вважають, що щось подібне також відбувається по всій земній кулі в зонах субдукції.

