Отказываются следовать правилам: найден морской вид, нарушающий все законы эволюции

В новом исследовании ученые обнаружили организм, бросающий вызов традиционным законам эволюции. Открытие также позволяет ученым заглянуть в будущее рифов в нагревающихся земных океанах.

В новом исследовании, проведенном командой из Гавайского университета в Маноа, ученые обнаружили организм, бросающий вызов традиционным законам эволюции. Исследователи обнаружили, что группа красочных шестикораллов, родственных каменистым кораллам и анемонам, осталась практически идентичной в Атлантическом и Индо-Тихоокеанском океанах, пишет Hawaii News Now.

По словам ведущего автора исследования Марии Сантос из Института морской биологии Гавайского университета и Университета Рюкю в Японии, их с коллегами работа была вдохновлена моментом дежавю под водой, когда ученые заметили нечто особенное в типе организмов, известных как "зоантарии".

Сантос отмечает, что во время первого погружения на Окинаве ее окружало множество видов, которых она никогда не видела ранее в своей родной Бразилии. Однако потом она заметила зоантрии — они выглядели точно также, как те, что обитают у побережья Бразилии — те же цвета, формы и размеры. Это казалось удивительным.

Хотя на рифах Индо-Тихоокеанского региона видовое разнообразие примерно в 10 раз выше, чем на рифах Атлантического океана, исследование показало, что зоантарии генетически и физически более похожи друг на друга в разных океанах, чем другие виды.

В результате ученым удалось составить первый в истории "атлас" для группы животных, которые десятилетиями оставались в тени. Сопоставление данных ДНК з записями, охватывающими территорию от Мексики до Филиппин, предоставляет морским исследователям важную основу для изучения того, как морская жизнь будет справляться к растущими угрозами изменения климата.

По словам Сантос, результаты указывают на то, что зоантарии могут быть превосходными океаническими путешественниками благодаря высокой скорости расселения через "эпическую" личиночную фазу. Данные также указывают на то, что молодые зоантарии могут выживать в открытой воде более сотни дней и обладают способностью "перемещаться" по океанским бассейнам, крепясь к проплывающим мимо объектам.

Поскольку изменение климата представляет растущую угрозу для большей части каменистых кораллов мира, зоантарии, по-видимому, занимают освободившееся место на рифах.

