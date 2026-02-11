Відмовляються слідувати правилам: знайдено морський вид, що порушує всі закони еволюції

У новому дослідженні вчені виявили організм, що кидає виклик традиційним законам еволюції. Відкриття також дає змогу вченим зазирнути в майбутнє рифів у земних океанах, що нагріваються.

У новому дослідженні, проведеному командою з Гавайського університету в Маноа, вчені виявили організм, що кидає виклик традиційним законам еволюції. Дослідники виявили, що група барвистих шестикоралів, споріднених з кам'янистими коралами та анемонами, залишилася практично ідентичною в Атлантичному та Індо-Тихоокеанському океанах, пише Hawaii News Now.

За словами провідної авторки дослідження Марії Сантос з Інституту морської біології Гавайського університету та Університету Рюкю в Японії, їхню з колегами роботу надихнув момент дежавю під водою, коли вчені помітили дещо особливе в типі організмів, відомих як "зоантарії".

Сантос зазначає, що під час першого занурення на Окінаві її оточувало безліч видів, яких вона ніколи не бачила раніше у своїй рідній Бразилії. Однак потім вона помітила зоантрії — вони мали такий самий вигляд, як ті, що мешкають біля узбережжя Бразилії, — ті самі кольори, форми та розміри. Це здавалося дивовижним.

Хоча на рифах Індо-Тихоокеанського регіону видове розмаїття приблизно в 10 разів вище, ніж на рифах Атлантичного океану, дослідження показало, що зоантарії генетично і фізично більш схожі один на одного в різних океанах, ніж інші види.

У результаті вченим вдалося скласти перший в історії "атлас" для групи тварин, які десятиліттями залишалися в тіні. Зіставлення даних ДНК із записами, що охоплюють територію від Мексики до Філіппін, надає морським дослідникам важливу основу для вивчення того, як морське життя справлятиметься зі зростаючими загрозами зміни клімату.

За словами Сантос, результати вказують на те, що зоантарії можуть бути чудовими океанічними мандрівниками завдяки високій швидкості розселення через "епічну" личинкову фазу. Дані також вказують на те, що молоді зоантарії можуть виживати у відкритій воді понад сотню днів і володіють здатністю "переміщатися" океанськими басейнами, кріплячись до об'єктів, що пропливають повз.

Оскільки зміна клімату становить зростаючу загрозу для більшої частини кам'янистих коралів світу, зоантарії, мабуть, займають місце, що звільнилося на рифах.

